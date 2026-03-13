La Oficina Judicial de Gijón entrará en funcionamiento el 23 de marzo

Archivo - Palacio de Justicia de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha anunciado este viernes en la comisión parlamentaria que la nueva Oficina Judicial de Gijón entrará en vigor el lunes 23 de marzo y, por tanto, se procederá a la comarcalización y entrará en funcionamiento la Segunda Sección de Violencia sobre la Mujer en Gijón.

El consejero ha manifestado que no hay ningún incumplimiento de plazos de la Ley orgánica, porque en la Conferencia Sectorial de 22 de diciembre se acordó por todas las comunidades autónomas y el Ministerio una prórroga hasta el 15 de febrero para las sedes judiciales de Avilés, Gijón y Oviedo y una flexibilidad en la aplicación de la norma hasta el 31 de marzo.

"Nuestra responsabilidad es garantizar el buen funcionamiento del Servicio Público de la Administración de Justicia y esta reforma que va a introducir mejoras no puede suponer por su aplicación un riesgo en ese funcionamiento de la justicia y, por tanto, nosotros entramos en Avilés el 15 de febrero, vamos a entrar en Gijón el 23 de marzo y en Oviedo entraremos cuando estaremos en condiciones de garantizar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, que esa es la prioridad de la reforma que no podemos perder de vista", dijo Peláez.

Así ha insistido el titular de Hacienda y justicia en que el Gobierno asturiano cumple con sus responsabilidades para garantizar el correcto funcionamiento de la Justicia y el correcto desarrollo de esta ley.

Ha recordado que el 15 de febrero se entró en Avilés sin incidencias y el 23 de marzo entrará en Gijón y se constituirá esa segunda sección de violencia sobre la mujer para asumir los casos de la comarcalización.

Guillermo Peláez ha explicado que para garantizar el correcto funcionamiento de estas secciones de violencia sobre la mujer han reforzado con tres nuevas plazas de estructura y van a establecer un curso de formación específica también en Gijón y en Oviedo para el personal que esté adscrito a estas secciones.

"La propia oficina judicial garantiza que no haya un colapso porque va a permitir una mejor distribución de los recursos humanos. Si hay picos de trabajo en una sección podrán dedicarse otros funcionarios que antes estaban circunscritos exclusivamente a un único juzgado. Además vamos a garantizar la gratuidad en los desplazamientos de las víctimas de violencia del Oriente si los jueces o juezas deciden que deben acudir a la sede judicial de Gijón y los cuarteles de la Guardia Civil podrán tomar sus declaraciones también en las sedes judiciales de los partidos judiciales del Oriente y también en los juzgados", explicó.

El consejero daba así respuesta a la pregunta del diputado del PP, Manuel Cifuentes que le ha planteado "cómo va a solucionar el previsible colapso de las secciones de violencia de género de Gijón". "Desde la Viceconsejería de Justicia no tenemos monitorizado un previsible colapso de las secciones de violencia de género en Gijón", ha destacado Peláez.

Por su parte el diputado del PP, Manuel Cifuentes, ha indicado que la nueva oficina judicial de Ovidio y Gijón, que debía entrar en funcionamiento el 1 de enero, aún no lo ha hecho." Estuvieron anunciando durante un año una reforma judicial para la que no estaban preparados", dijo el diputado del PP.

"Este gobierno, al que tanto le gusta ponerse tras la pancarta el Día de la Mujer, está provocando que no se pueda poner en marcha un nuevo recurso para defender a las víctimas de la violencia machista. Está provocándolo por haber llegado tarde", dijo Cifuentes.