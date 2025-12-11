Ópera de Oviedo reclama más apoyo del Principado para mantener la temporada y actividades de difusión

Archivo - Funciones de la Ópera de Oviedo - ÓPERA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, ha comparecido este jueves en la comisión de Hacienda, que aborda la comparecencia de expertos e interesados en el Proyecto de Presupuestos del Principado de Asturias. Allí, ha reclamado más apoyo del Ejecutivo autonómico para poder mantener la temporada y las actividades de difusión de la ópera en la región.

Rodríguez-Ovejero ha explicado que los 3,4 millones de euros que conforman su presupuesto es "aproximadamente la mitad" o incluso "menos de la mitad" que el presupuesto con el que cuentan otras entidades que hacen programas similares al ovetense, como el de la ópera de Bilbao.

A pesar de ello, ha destacado que la Ópera de Oviedo está "en la senda de conseguir unos 3.000 abonados", con casi 40.000 espectadores cada año y unas 52 actividades paralelas".

La Ópera, ha agregado, está también destinando recursos a actividades de difusión para acercar esta modalidad cultural al público más joven. Así, ha indicado que unos 7.000 estudiantes asisten de forma gratuita a las funciones de ópera cada año.

La difusión también la hacen a través de retransmisiones y actuaciones en diferentes localidades alejadas del centro de Asturias. Rodríguez-Ovejero ha remarcado que en este tipo de actividades se va el 10% del presupuesto de la Ópera de Oviedo, instando a los grupos parlamentarios a "echar una mano" para poder compensar este coste con mayor presupuesto.