La oposición critica la gestión del Comisionado para el Reto Demográfico y le pide acciones concretas

Los grupos de la oposición --PP, Podemos, Ciudadanos, IU, Foro y Vox-- se han mostrado este lunes muy críticos con la gestión y la labor del Comisionado para el Reto Demográfico, Jaime Izquierdo, y tras escuchar su comparecencia en comisión parlamentaria, todos han coincidido en pedirle "pasar de una vez por todas de las palabras a los hechos".

"Decepción", "preocupación", "ausencia de gestión" o "inacción" fueron algunas de las palabras utilizadas por los grupos parlamentarios para referirse a la intervención y el trabajo desarrollado por Jaime Izquierdo y su comparecencia en sede parlamentaria.

El grupo que había solicitado la comparecencia, Podemos Asturias, ha sido muy crítico con la intervención de Izquierdo. "Usted se ha empeñado en tratar de hacernos entender a los diputados que el Reto demográfico es una cosa filosófica y tan compleja que nosotros no somos capaces de entender y de eso nada de nada, porque todos entendemos lo que es", ha dicho la diputada Nuria Rodríguez a modo de introducción.

Rodríguez ha ido preguntando al compareciente por medidas concreta dentro de esas 216 acciones --las medidas destinadas al acceso a la vivienda o el favorecimiento de la actividad ganadera-- y al no obtener respuesta ha puesto en entre dicho cuál es realmente el papel que juega y la necesidad del mismo.

"Da la sensación de que se están dedicando ustedes no a gestionar lo inmediato, sino a cuestiones intangibles", ha manifestado Rodríguez, que ha asegurado que lo que se necesita son medidas y hechos concretos y ha acusado al compareciente de caer en constantes incongruencias.

También muy crítica se ha mostrado la diputada del PP, Cristina Vega, que ha manifestado que ha considerado a Izquierdo "una figura de propaganda por parte del Gobierno socialista para decir que se preocupan por el reto demográfico cuando realmente no se está haciendo absolutamente nada".

"Usted era una persona de gran fama en el estudio del reto demográfico, tiene unos conocimientos que nadie le puede negar, pero esa fama la está perdiendo por no ser capaz de pasar de la palabra a los hechos", ha dicho Vega, que ha preguntado si realmente no pasa a los hechos por que no le están dejando o por que se ve incapaz de hacerlo".

El diputado de Ciudadanos, Luis Fanjul, ha pedido a Izquierdo "bajar más al piso y ser más didáctico" a la hora de trasladar la gestión que se lleva a cabo para poner solución al reto demográfico.

"No le niego que sea usted una persona conocedora y solvente ni que el problema no sea transversal, pero si veo un problema de traslación de ese pensamiento teórico a la ciudadanía", ha dicho Fanjul.

Para IU, según ha indicado Ovidio Zapico se hace necesario ya dar "pasos decididos" y empezar de una vez a trabajar en estrategias de captación de población.

Zapico ha querido destacar también lo que supondrá para la región el bajar de un millón de habitantes, comenzando por la pérdida de peso político.

Desde Foro, Adrián Pumares, ha indicado que siempre que comparece Izquierdo da la impresión de que aprovecha para decir que "estamos ante una cuestión transversal para dejar que la pelota ruede y seguir sin hacer nada". Pero además ha mostrado su preocupación por la falta de coordinación entre el Comisionado y el resto del Gobierno.

Pumares ha manifestado que a su juicio se hace necesario llevar a cabo una revisión de la labor que desarrolla o tiene encomendada en Comisionado.

La diputada de Vox, Sara Álvarez, ha manifestado que el propio Comisionado ya reconoce que no va a haber soluciones ni ahora ni en un corto margen de tiempo para el problema demográfico y por tanto se ha preguntado para que sirve esta figura si realmente el gobierno carece de planes concretos.

BAJADA DEL MILLÓN DE HABITANTES

En su intervención Izquierdo ha destacado que el hecho de que Asturias baje del millón de habitantes "importa, pero lo que más importa es la calidad de vida de la población y contar con una sociedad más equilibrada".

Izquierdo ha destacado que todos los indicadores hacen prever que Asturias bajará del millón de habitantes y en este sentido ha advertido de que "ese millón de habitantes no es un abismo".

"Lo suyo sería que no se bajara, pero tampoco se puede decir sí Asturias en unos años se puede equilibrar con 70.000 habitantes y vivir con calidad", ha dicho Jaime Izquierdo que ha puesto de ejemplo la comunidad de Navarra que con 600.000 habitantes tiene una excelente calidad de vida.

Ha vuelto a destacar lo complejo del reto demográfico y ha indicado que estamos en un periodo de transición que va a ocupar unas cuantas legislaturas. Ha destacado que se ha cumplido ya más del 50% del Plan Demográfico del Principado en lo que va de legislatura y se ha mostrado favorable a "ensayar medidas fiscales para tratar de fijar población en la zona rural".

En cuanto a las críticas de los grupos por no responder ante medidas concretas Izquierdo ha incidido en cual es su función. "El comisionado es una persona, no es una administración en su conjunto, y tiene la función de dinamizar, de hablar y de coordinarse con más de 200 acciones", ha dicho Izquierdo que ha añadido que "es imposible intentar que el comisionado de respuesta a cada una de las inquietudes que se crea en cada una de las políticas".

Desde el grupo parlamentario socialista, Alba García, ha defendido el trabajo y la gestión del Comisionado, destacando que no hay ninguna pasividad sino todo lo contrario.