La oposición se une para exigir el "distrito único" en Asturias frente al rechazo del Gobierno

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OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Educación de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado una Proposición No de Ley de Vox que insta al Gobierno a eliminar la división por zonas para la elección de centro escolar e implantar el distrito único en Asturias. La iniciativa ha salido adelante con los votos de los representantes de Vox, PP y Foro y el voto en contra de PSOE e IU-Convocatoria por Asturies.

El diputado de Vox Javier Jové ha defendido la iniciativa asegurando que el planteamiento "es sencillo" y busca que las familias "tengan autonomía". Se trata, ha dicho, de "ir implementando medidas que vayan empoderando a las familias para que realmente sean los decisores respecto de la educación de sus hijos".

A su juicio, el sistema de sorteo para la elección de centros vigente en Asturias es "una lotería de navidad" en la que "los niños son tratados como mercancía" al ubicarlos en colegioes "sin que ellos tengan prácticamente ningún margen de maniobra".

Con la creación de un distrito único, ha explicado Jové, los padres pueden decidir que sus hijos acudan a colegios "que se ajusten más a sus necesidades, a sus valores, a sus gustos, en función del proyecto educativo, en función del ideario, en función de si es religioso o no religioso, o en función de los criterios que la familia considere oportunos".

La iniciativa ha contado con el respaldo del diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro), quien ha asegurado que la libertad de elección de centro educativo es "la única forma" de garantizar la igualdad de oportunidades. A su juicio, esta libre elección debería ir acompañada de una mayor autonomía para los centros, de manera que se "permita una mejor oferta y calidad educativa".

El diputado de IU-Convocatoria por Asturies ha pronunciado un "rotundo no" a una iniciativa que a su juicio "esconde un ataque frontal a la igualdad de oportunidades" y al sistema educativo asturiano, fomentando "la creación de escuelas de primera y de segunda". "Lo que ustedes pretenden con el distrito único es aislar a los alumnos en burbujas homogéneas que reproduzcan su propia visión sesgada, elitista y excluyente del mundo", ha aseverado.

Por su parte, la diputada del PP Gloria García ha recordado que su grupo parlamentario lleva "años" pidiendo la libre elección de centros y la creación de un distrito único, por lo que ha apoyado la PNL. "Queremos que todos tengan las mismas opciones a ir al centro de su elección, no que lo decida un sorteo con una letra", ha dicho.

Finalmente la diputada del PSOE Mónica Ronderos ha rechazado la iniciativa al considerar que es un modelo "completamente distinto" al que defienden los socialistas en Asturias. A su juicio, este planteamiento generaría "centros sobredemandados" y otros infrautilizados, dificultando además la planificación educativa. La zonificación, ha defendido, "garantiza un uso eficiente" de los recursos y garantiza la eficacia del sistema educativo.