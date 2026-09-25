Las oposiciones del Principado reúnen este sábado a 1.054 aspirantes para 64 plazas de educador

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OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias celebra este sábado la prueba del proceso selectivo para la provisión de 64 plazas de la categoría de titulado de grado medio (educador), grupo B, en régimen de personal laboral fijo, correspondientes a la oferta de empleo público de 2023. Están convocadas 1.054 persona, de las que 947 concurren por el turno de acceso libre y 107 por el de promoción interna.

La prueba comenzará a las 10.00 horas en la Facultad de Economía y Empresa del Campus de El Cristo, en Oviedo, y constará de dos ejercicios que se desarrollarán de forma sucesiva. El primero, destinado a las quienes se presentan por el turno libre, consistirá en responder por escrito a un cuestionario de 70 preguntas sobre las materias incluidas en el programa, al que se añadirán otras cinco preguntas de reserva.

A continuación, se desarrollará el segundo ejercicio, tanto para el turno libre como para el de promoción interna. Consistirá en responder por escrito a 60 preguntas sobre uno o varios supuestos de carácter práctico propuestos por el tribunal y relacionados con las materias coincidentes de ambos programas. También se incluirán cinco cuestiones adicionales de reserva.

Este proceso forma parte del desarrollo de las ofertas de empleo público impulsadas por el Gobierno de Asturias para avanzar en la cobertura estable de las necesidades de personal de la Administración autonómica y reforzar los servicios públicos.