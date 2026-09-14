Ordenanzas Fiscales en Oviedo: IU plantea recargos de IBI a pisos vacíos y la implantación de la tasa turística

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, y el concejal Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo en el Ayuntamiento, Gaspar Llamazares, ha presentado este lunes el modelo alternativo al proyecto de modificación de Ordenanzas Fiscales de Oviedo, centrado en un IBI progresivo y la imposición de la tasa turística en el concejo.

Llamazares ha lamentado que el PP no haya negociado la elaboración de las ordenanzas y, en rueda de prensa, ha presentado un modelo alternativo a las "ordenanzas de la congelación de impuestos" propuesta por el Equipo de Gobierno. A juicio del portavoz, el proyecto --que mantiene los precios y tributos de 2026-- es "conservador" y evidencia la "pasividad" del Ejecutivo local ante los problemas de la ciudadanía ovetense.

A su juicio, el mayor problema de la capital asturiana es el acceso a la vivienda, y por ello han planteado un Impuesto sobre Bienes Inmuebles progresivo, más elevado para los grandes tenedores y más bajo para el tipo general.

Además plantean un recargo del IBI en viviendas vacías --más de 10.000 en Oviedo-- para facilitar su salida al mercado y tratar a las viviendas de uso turístico como al resto de negocios turísticos como los hoteles en lo referido a tasas de recogida de basuras, agua o publicidad.

Ahora que se está negociando el plan de vivienda municipal, IU esperaba una política fiscal "favorable" a la vivienda pública, pero Llamazares ha lamentado que el PP haya "desaprovechado la oportunidad", criticando su falta de "ambición".

En materia medioambiental, IU plantea bonificaciones y exenciones fiscales para favorecer los avances hacia la sostenibilidad, con medidas para vehículos eléctricos, instalación de paneles solares en viviendas y transporte público.