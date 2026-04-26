La OSPA celebra el 30 de abril el 'Conciertu de les Lletres Asturianes' con el estreno mundial de dos obras en Oviedo

Cartel concierto OSPA - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) ofrecerá el 30 de abril el 'Conciertu Estraordinariu de les Lletres Asturianes', una cita que contará con un programa dirigido por Marco Antonio García de Paz y la actuación del Coro El León de Oro, en homenaje a la cultura y a la lengua asturianas a través de la música sinfónico-coral.

El concierto tendrá lugar a las 20.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, según ha informado el Principado en nota de prensa este domingo. Por un lado se presentará la 'Missa Novus Orbis', de J. Muñiz, una obra de nueva creación que se incorpora al repertorio coral contemporáneo. Asimismo, se interpretará la 'Sinfonía nº 1 para coro y orquesta', de G. Martínez. El programa se completa con obras de J. Domínguez y J. Elberdin.

García de Paz es uno de los directores corales más reconocidos del panorama nacional e internacional. Fundador y director del Coro El León de Oro, ha desarrollado una trayectoria artística con esta formación, obteniendo numerosos premios en certámenes internacionales y ha consolidado un proyecto de referencia en el ámbito coral.

Las entradas gratuitas están disponibles a través de la web www.ospa.es. Asimismo, podrán adquirirse en la taquilla del Auditorio Príncipe Felipe del 27 al 30 de abril, en horario de 09.30 a 14.00 horas.