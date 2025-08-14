La OSPA y el Cuarteto Quiroga protagonizan la XII edición del Festival Bal y Gay de Ribadeo con un doble concierto. - PRINCIPADO

OVIEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) y el Cuarteto Quiroga participarán este viernes en la XII edición del Festival Bal y Gay de Ribadeo, con un doble concierto en el Auditorio Hernán Naval que se celebrará en dos sesiones, a las 12:30 y a las 20:30 horas. La primera aún cuenta con entradas disponibles, mientras que para la segunda ya no quedan localidades.

La venta de entradas se realiza en el Auditorio Hernán Naval, situado en la Rúa Buenos Aires, 14 de Ribadeo. Para la sesión de las 12:30 horas, la única con localidades disponibles, los precios son de 20 y 16 euros.

Desde su creación en 2014, el Festival Bal y Gay se ha convertido en una referencia nacional por llevar la mejor música clásica a lugares singulares de A Mariña lucense. Considerado una de las citas imprescindibles del calendario cultural, reúne cada año a grandes nombres de la escena nacional e internacional.

El festival surgió como iniciativa de la entonces Asociación Xesús Bal y Gay y hoy mantiene un firme compromiso con la descentralización cultural y con el acceso de todos los públicos a la música clásica.