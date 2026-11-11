Otea constata un seguimiento prácticamente nulo de la huelga en la hostelería asturiana

Calles de Villaviciosa durante la huelga general del 11 de noviembre de 2026 - EUROPA PRESS

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Otea, Hostelería y Turismo en Asturias, ha publicado este martes una nota de prensa relativa a la jornada de huelga general convocada en España. Según la patronal, el seguimiento de la movilización en el sector hostelero y turístico de Asturias ha sido prácticamente nulo, por debajo del 2%.

Señalan que a partir de los datos recabados de forma directa en los establecimientos de los distintos concejos asturianos a lo largo de la mañana y de la tarde, la actividad se ha desarrollado con absoluta normalidad, sin apenas incidencias que hayan comprometido el funcionamiento de los locales o la prestación de servicios a los clientes.

El grueso de los establecimientos hoteleros y hosteleros (alojamiento y restauración) monitorizados han abierto sus puertas en sus horarios habituales.

Sólo de forma muy excepcional se han registrado casos puntuales de establecimientos que no han podido desarrollar su trabajo por falta de personal, así como la presencia aislada de piquetes que ha obligado a algún establecimiento a cerrar momentáneamente sus puertas de forma preventiva para evitar incidencias.

Tambien han registrado pero muy de forma muy excepcional alguna incidencia con pegamento en una cerradura para no poder abrir que se corrigió sobre la marcha.

Añaden desde Otea que esa "absoluta normalidad" en Asturias va en línea con el seguimiento realizado a nivel nacional por Hosteleria de España, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que también han constatado una incidencia mínima y normalidad en el desarrollo de la actividad en la mayoría de los territorios.

Desde Otea subrayan la importancia del respeto al derecho al trabajo de todas aquellas personas y empresas que han deseado desarrollar su actividad con normalidad y agradecen a todos los trabajadores y empresarios del sector su dedicación y esfuerzo este martes.