OTEA prevé una Semana Santa similar al año pasado: Condicionada por el tiempo y con alta ocupación el puente festivo

Archivo - Un grupo de turistas escucha las explicaciones de un guía en la Plaza de la Constitución, con el Ayuntamiento de Oviedo al fondo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Desde OTEA, Hostelería y Turismo en Asturias, avanzaron este viernes las previsiones de ocupación para la próxima Semana Santa tras analizar los datos recabados entre nuestros asociados. Según trasladan a fecha de hoy, los indicadores muestran un comportamiento "similar a los últimos años con una campaña", donde se repiten una moderación de los primeros días de la Semana Santa y una ocupación más alta prevista para el puente festivo.

Sin embargo, desde el sector hotelero constatan que la última hora está marcada por las anulaciones y no por las nuevas reservas, una tendencia que les hace prever que el balance final de ocupación "sufra ajustes a la baja respecto a las cifras actuales, dependiendo totalmente de cómo evolucione el clima en las próximas horas".

"Nuestras estimaciones actuales apuntan a que los días centrales, desde el miércoles Santo hasta el domingo de Resurrección, registrarán unos resultados similares al año pasado, aunque con preocupación por las anulaciones que se están produciendo", indican desde OTEA.

IMPULSO DE LA OVIEDO CUP

Oviedo destaca gracias al impulso de la Oviedo Cup. El evento deportivo sitúa a la capital con una ocupación del 67% ya desde el inicio de la semana y permite alcanzar picos del 81% durante el puente, un éxito que además beneficia por cercanía a los alojamientos y restaurantes de los concejos limítrofes.

En el resto del Principado, las cifras de previsión a día de hoy sitúan al Oriente con un 81% de ocupación para los días centrales, seguido por Gijón con un 74%, mientras que la media de Asturias se queda en el 73%.

Por su parte, el Turismo Rural y el Occidente mantienen una previsión del 60-70% para el tramo final de la semana, partiendo de un inicio más contenido que ronda el 40% y el 30% respectivamente.

ESTABILIDAD EN LA RESTAURACIÓN Y CAMBIO DE TENDENCIA EN HORARIOS

En la restauración, las expectativas son mayoritariamente de estabilidad. Según nuestra encuesta, el 55% de los establecimientos espera una afluencia similar a la del año pasado, si bien un 24% se muestra algo más cauto y prevé una ligera bajada. En cuanto a la facturación, la tendencia general es de mantenimiento.

A pesar de estas previsiones una parte del sector advierte de una realidad preocupante que pasa porque aunque los ingresos puedan aumentar en algunos casos, la rentabilidad se verá comprometida por el fuerte incremento de los costes fijos, especialmente en energía y materias primas.

No obstante aseguran desde Otea que a pesar de esta presión sobre los márgenes, la gran mayoría de los asociados no realizará ajustes en sus precios.

"La previsiones son positivas para los almuerzos. No obstante, confirmamos que se mantiene el descenso en las expectativas para las cenas, lo que consolida ese cambio de hábitos hacia horarios más tempranos y propuestas de tardeo", indican.

COMPROMISO CON EL EMPLEO

Desde la patronal OTEA inciden además en que el compromiso con el empleo sigue siendo firme. Aunque la mayor parte de las empresas mantendrá sus plantillas habituales, casi un 40% de los establecimientos reforzará su personal durante los días clave de la Semana Santa para garantizar la calidad del servicio.

Insisten además en que las previsiones manifestadas en la encuesta están condicionadas totalmente por la meteorología, ya quela dependencia del tiempo hace que el cliente posponga su decisión hasta el último momento y, de hecho, ya están detectando cómo los movimientos de cancelaciones o nuevas reservas se producen de forma inmediata en función de la evolución de los partes climáticos.