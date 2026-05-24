Otecas se concentra este lunes ante Delegación del Gobierno contra la "doble discriminación" en la enseñanza concertada

Archivo - Docentes de la enseñanza concertada, en huelga - PP - Archivo

OVIEDO 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada Asturiana (Otecas), sindicato mayoritario del sector, ha convocado para este lunes 25 de mayo una concentración frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Asturias, ubicada en la Plaza de España de Oviedo, que se desarrollará entre las 17.00 y las 18.00 horas.

El objetivo de la movilización es denunciar la "doble discriminación laboral y educativa" que, a juicio de la organización, sufre la red concertada en el Proyecto de Ley 4/2019, actualmente en fase de tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

En una nota de prensa, critican que el citado proyecto normativo limita la carga lectiva a 23 horas en las etapas de Infantil, Primaria y Especial, y a 18 horas en el resto de las enseñanzas reguladas por la LOMLOE, pero aplicando esta reducción únicamente para los docentes de los centros públicos. De este modo, advierten, los profesionales de la enseñanza concertada quedan estancados en las 25 horas lectivas.

El sindicato argumenta que los motivos esgrimidos en el proyecto de ley para defender la rebaja horaria --el bienestar docente y la mejora del aprendizaje-- son igualmente válidos para los trabajadores y el alumnado de los centros concertados, dado que en ellos se presta "el mismo servicio público de educación" que en los de titularidad pública.

Por otro lado, la organización censura la "ambigüedad" del texto legal respecto al cómputo doble del alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE). Al no recogerse este criterio de forma expresa para todos los centros sostenidos con fondos públicos, sostienen que se abre la puerta a que las administraciones autonómicas apliquen interpretaciones discriminatorias.

En este sentido, Otecas señala que la Consejería de Educación del Principado de Asturias ya ha comunicado que para el próximo curso escolar 2026-2027 solo aplicará el cómputo doble para rebajar las ratios en las aulas de los centros públicos.

El sindicato advierte de que no implementar esta medida en la red concertada supone "levantar una barrera real a la inclusión". Según denuncian, la decisión obliga a los docentes a gestionar aulas con una diversidad idéntica o mayor pero con ratios máximas sin reducir, lo que provoca que la calidad de la enseñanza se sostenga sobre el "sobreesfuerzo y las horas no pagadas" de los trabajadores.

Por todo ello, exige la modificación inmediata del Proyecto de Ley 4/2019 con el fin de garantizar de forma nítida la equidad de trato a todo el personal docente y asegurar los recursos necesarios para la inclusión escolar.