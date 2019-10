Oviclip y TPA convocan el 'Premio RTPA al mejor videoclip asturiano Sección Clipastur'

Publicado 30/09/2019 13:40:18 CET

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Oviclip Festival y TPA unen sus fuerzas para premiar al mejor videoclip asturiano de la sección Clipastur enmarcada dentro de lo que será la cuarta edición del festival ovetense que tendrá lugar de los días 7 al 10 de noviembre.

En la convocatoria se podrán presentar videoclips de no más de diez minutos de duración realizados por creadores nacidos y residentes en Asturias.

Los interesados deberán de enviar sus trabajos antes del 15 de octubre. Los videoclips seleccionados formarán parte de la IV Sección Clipastur que se proyectarán dentro del IV Oviclip y en el 57 Festival Internacional de Cine de Gijón donde el festival extiende su programación.

Según la organización, la Sección Clipastur se ha convertido en referente regional de encuentro para los directores que no solo presentan sus trabajos a concurso, sino que también y gracias a las proyecciones, charlas y conferencias pueden compartir experiencias, sensaciones y diseñar fututos proyectos.

En el palmarés de las tres ediciones anteriores brilla el director madrileño afincado en Oviedo José Luis Velázquez, ganador de las dos primeras ediciones por sus trabajos para Amboaje "Over and Over Again" y para Kirlo "Sin ti". La edición del 2018 el mejor videoclip fue "Say Yes" de la banda Sylvain Woolf dirigido por Juan Ewan. Las bases para participar en ClipAstur se podrán descargar en la página web del festival y en las redes sociales del mismo.