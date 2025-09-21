Oviedo abre este jueves la Escuela Municipal de Salud con talleres y consultas gratuitas para la ciudadanía

Reunión preparatoria en la concejalía de Educación y Salud Pública con representantes de los colegios profesionales. - OVIEDO

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Oviedo presentará este jueves 25 de septiembre la nueva temporada de actividades de la Escuela Municipal de Salud, con jornadas de puertas abiertas en la calle Pelayo.

Durante la tarde, los colegios profesionales del ámbito sanitario --médicos, Enfermería, Farmacéuticos y Fisioterapia-- instalarán carpas donde ofrecerán revisiones y consultas básicas gratuitas, así como talleres divulgativos.

Entre las actividades destacan controles de tensión, revisiones bucales, ejercicios para articulaciones, controles oftalmológicos, formación en reanimación cardiopulmonar y consejos sobre hábitos saludables.

La concejala de Salud Pública, Lourdes García, ha invitado a la ciudadanía a participar, destacando que la iniciativa busca promover la prevención y la educación sanitaria, poniendo al alcance de los ovetenses los recursos municipales en materia de salud.