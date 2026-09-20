Oviedo abre los parkings del Campus del Cristo por los Fuegos de San Mateo este domingo

Archivo - Fuegos artificiales de San Mateo en Oviedo - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo, con motivo de la celebración de la noche de los fuegos artificiales de las Fiestas de San Mateo, ha puesto en marcha un dispositivo especial de tráfico y estacionamiento para facilitar la llegada de ciudadanos y visitantes a las zonas de influencia del evento en el barrio de El Cristo-Montecerrao.

Para dar respuesta a la alta demanda de movilidad prevista para este domingo, se abrirán de manera excepcional los aparcamientos situados en el Campus del Cristo. En concreto, los recintos habilitados para el estacionamiento de vehículos comprenderán las áreas de las facultades de Derecho, Economía, la Escuela Universitaria de Odontología, Químicas y la Escuela de Arte.

Estos espacios permanecerán operativos en horario continuo desde las 18.00 horas de la tarde hasta las 02.00 horas de la madrugada, permitiendo a los conductores estacionar sus vehículos en una ubicación próxima al Parque Tuero Bertrand.

Asimismo, para complementar el dispositivo de movilidad, se contará con un servicio de refuerzo de autobuses de TUA una vez finalizados los fuegos con trayecto hacia el centro de la ciudad desde las universidades.

Desde el área de Seguridad Ciudadana han recordado la importancia de planificar los desplazamientos con antelación, atender en todo momento a la señalización extraordinaria dispuesta para la ocasión, así como seguir las indicaciones de la Policía Local para garantizar una movilidad fluida y segura.