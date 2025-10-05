Oviedo acoge del 9 al 11 de octubre el Congreso Nacional de Hematología

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) han organizado el Congreso Nacional de Hematología, Hemoterapia, Trombosis y Hemostasia #Hemato2025, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Oviedo, del 9 al 11 de octubre.

Según ha informado la organización, se trata de la cita anual "más importante" de la hematología española, que reunirá a cerca de 2.400 especialistas y a un centenar de empresas y asociaciones vinculadas.

El programa científico abordará los principales retos y avances en cánceres de la sangre, como linfomas, mieloma múltiple y leucemias; enfermedades de los glóbulos rojos, entre ellas las anemias y las hemoglobinopatías; trastornos hemorrágicos, como la hemofilia o la enfermedad de von Willebrand; o trastornos trombóticos, como la trombosis venosa profunda o la embolia pulmonar.

También dedicará un espacio destacado a los últimos avances terapéuticos, entre ellos el trasplante hematopoyético (conocido popularmente como trasplante de médula ósea), la medicina transfusional (uso seguro de la sangre y sus componentes) y las terapias avanzadas, como las células CAR-T o las terapias génicas, así como a las aplicaciones de la inteligencia artificial en el abordaje de las enfermedades de la sangre.