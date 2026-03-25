Oviedo acoge Collaborate 2026 'SuperAutomate' para impulsar la transformación industrial - ATLAS TECNOLÓGICO

OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Collaborate Oviedo 2026 'SuperAutomate' ha puesto de manifiesto la necesidad de acelerar una nueva etapa de transformación industrial basada en la automatización inteligente, la colaboración entre personas y máquinas y la capacidad de las fábricas para anticiparse, adaptarse y ganar competitividad en un entorno global cada vez más exigente.

Más de 500 directivos de la industria y empresas de servicios tecnológicos de todo el país se han reunido en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, en un evento que ha comenzado con las visitas de empresas a las sedes de ArcelorMittal, Windar Renovables, Cogersa, COFAS, Bayer, Neoalgae, Normagrup, Sonoco, SAMOA Industrial, Zitrón, Amazon, Ingenium, Gonvarri Industries, TSK, IDESA, Cementos Tudela Veguín, Asturfeito, Aleastur Group, Media Madera Ingenieros, Chocolates del Principado, GDELS, Química del Nalón, TK Elevator y TAXUS Medio Ambiente.

El evento ha sido organizado por Atlas Tecnológico y promovido por el Ayuntamiento de Oviedo y la Fundación Caja Rural Asturias, con la colaboración de la Agencia Sekuens y el Colegio de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha intervenido en el encuentro y ha destacado la capacidad de crecimiento de la ciudad y su apuesta por la innovación tecnológica, la atracción de talento y el desarrollo de un ecosistema empresarial competitivo.

El próximo Collaborate se celebrará el Toledo, los días 1 y 2 de diciembre, bajo el lema 'AImagine'. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha intervenido a través de un vídeo, con el que ha invitado a los asistentes a disfrutar de una ciudad "que apuesta por la iniciativa privada para mejorar los servicios que son de todos y por la colaboración con empresas".