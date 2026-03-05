Oviedo acoge el Congreso Asturpar con el foco en el asma grave y tratamientos innovadores

Sociedad Asturiana de Patología Respiratoria (Asturpar), presidida por José Antonio Gullón Blanco, celebra entre este jueves y el viernes en Oviedo el XXX Congreso Asturpar - ASTURPAR

OVIEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Asturiana de Patología Respiratoria (Asturpar), presidida por José Antonio Gullón Blanco, celebra entre este jueves y el viernes en Oviedo el XXX Congreso Asturpar, con el asma grave y los nuevos tratamientos biológicos como ejes principales.

El acto inaugural, celebrado esta tarde, ha contado con la participación de la consejera de Salud, Concepción Saavedra; el presidente de Asturpar, José Antonio Gullón; la concejala de Educación, Salud Pública y Consumo del Ayuntamiento de Oviedo, Lourdes García; la vicepresidenta de la Sociedad Española de Patología Respiratoria, Carmen Diego; y el vicepresidente del Colegio de Médicos de Asturias, Jesús Rodríguez Virgili.

El encuentro abordará algunos de los principales retos actuales en el ámbito de las enfermedades respiratorias, con especial atención al asma, una patología cuya prevalencia en España se sitúa en torno al 6% de la población, lo que supone aproximadamente 2,8 millones de personas diagnosticadas.

Los estudios nacionales estiman que el coste anual del asma oscila entre 1.480 y 3.022 millones de euros, incluyendo tanto los gastos sanitarios directos --fármacos, hospitalizaciones o atención en Urgencias-- como los costes indirectos derivados de la pérdida de productividad, que puede alcanzar los 21,6 millones de días laborales.

Dentro de este grupo, el asma grave, que afecta a entre el 5% y el 10% de los pacientes asmáticos, supone un impacto económico especialmente elevado, con un coste medio casi ocho veces superior al del resto de casos (8.533 euros por paciente frente a 1.720 euros).

Durante las dos jornadas del congreso, especialistas compartirán conocimientos y experiencias sobre cuestiones como los cuidados respiratorios intermedios o las agudizaciones de la Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa. Asimismo, se analizará la experiencia desarrollada en Asturias en el uso de fármacos biológicos para el tratamiento del asma bronquial grave no controlada.

En el marco del congreso se presentarán 26 comunicaciones científicas, la mayoría basadas en investigaciones realizadas en el Principado.