Oviedo acoge este jueves el estreno en cine de la versión de la ópera 'Tosca' del Festival de Macerata

Archivo - Representación de la versión de la ópera Tosca del Sferisterio Opera Festival Macerata - VERSIÓN DIGITAL - Archivo

OVIEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Cines Embajadores Foncalada de Oviedo proyectan este jueves, 9 de julio, la producción de Tosca del Sferisterio Opera Festival de Macerata, una versión de la ópera de Giacomo Puccini que también podrá verse en más de 55 salas de 47 localidades españolas.

La proyección inaugura la cuarta edición del festival óh!pera Summer, un ciclo de seis títulos de ópera grabados en directo en algunos de los principales escenarios al aire libre de Europa y distribuidos en cines españoles en formato Event Cinema durante los meses de verano.

Dirigida escénicamente por Valentina Carrasco, la producción traslada la acción de Tosca a un set de rodaje cinematográfico de los años 50, convirtiendo el escenario monumental del Sferisterio de Macerata en un gran estudio de cine. El reparto está encabezado por la soprano Carmen Giannattasio, el tenor Antonio Poli y el barítono Claudio Sgura, bajo la dirección musical de Donato Renzetti.

La ópera, cantada en italiano y con una duración de 120 minutos, será la primera de las seis propuestas del ciclo, que continuará con Aida, Otello, Andrea Chénier, Carmen y Nabucco hasta el próximo mes de septiembre.