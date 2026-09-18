Oviedo acoge el martes la VI Edición de los Premios FEDA 2026

Camino Villa, Begoña Fernández-Costales y Margarita Collado - EUROPA PRESS

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) - El Auditorio Príncipe Felipe, en Oviedo, acogerá este martes 22 de septiembre la VI Edición de los Premios FEDA 2026, una cita con la que se busca reconocer y visibilizar el talento, la trayectoria y el compromiso de mujeres, empresas y entidades que contribuyen, desde distintos ámbitos, a construir una sociedad más igualitaria. El acto comenzará a las 19.00 horas. Previamente, a las 18.30 horas, se abrirán las puertas en un evento que es abierto al público.

La Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA) entrega estos galardones en esta edición bajo un lema que resume el espíritu de los premios: "El efecto mariposa. Cada decisión puede cambiar el rumbo. Cada mujer, el futuro".

Los premios han sido presentados en una rueda de prensa en Oviedo la que han participado la presidenta de FEDA, Begoña Fernández-Costales, acompañada de Margarita Collado y Camino Villa, de la federación. Se han mostrado muy satisfechas del incremento de candidaturas recibidas este año.

El Premio Mujer Empresaria es para Marián García Prieto, fundadora de i4life Innovación y Desarrollos, una empresa surgida como spin-off de la Universidad de Oviedo que trabaja en el desarrollo de soluciones tecnológicas para mejorar la calidad de vida de las personas y avanzar hacia una sociedad más inclusiva y sostenible.

El Premio Mujer Directiva recae este año en Sara Martínez del Río, cuarta generación al frente de la empresa familiar Juan Martínez. Su trayectoria destaca por un proceso de transformación basado en la profesionalización, la modernización industrial y la digitalización, junto con un modelo de gestión que apuesta por la igualdad, la conciliación y el desarrollo profesional.

El Premio Empresaria o Directiva - Socia FEDA será para Silvia Oceransky, fundadora y directora de Oceransky Cultura Preventiva. Con más de 30 años de experiencia en puestos de liderazgo, su trabajo se ha centrado en la prevención, la gestión de personas y la transformación de las organizaciones, incorporando cuestiones como el bienestar, la diversidad, la igualdad y el desarrollo del talento.

Por último, el Premio Empresa/Entidad Igualitaria reconocerá a Supermercados masymas, por integrar la igualdad en su cultura y en su forma de gestionar la organización, con una amplia presencia de mujeres en todos los niveles de la empresa y un compromiso que también se extiende a su responsabilidad social.

Los Premios FEDA 2026 tendrán también un reconocimiento especial. FEDA concederá una Mención Especial a la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights y a su presidenta en España, María de la Cebosa, por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, la dignidad, la justicia y la igualdad, con una especial atención a los derechos de mujeres y niñas.

"Más allá de los reconocimientos, queremos que esta edición de los Premios FEDA sea también una oportunidad para encontrarnos, compartir y celebrar juntas todo lo que representa nuestra Federación", señalan las promotoras de los galardones.