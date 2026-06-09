Oviedo acogerá el Congreso de la Fundación Sandra Ibarra con mensaje para 2 millones de supervivientes de cáncer

Cartel del Congreso Nacional de Supervivientes de Cáncer 'Llenos de Vida' que se celebrará en noviembre en Oviedo.
Cartel del Congreso Nacional de Supervivientes de Cáncer 'Llenos de Vida' que se celebrará en noviembre en Oviedo. - FUNDACIÓN SANDRA IBARRA
Europa Press Asturias
Publicado: martes, 9 junio 2026 11:44
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OVIEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Sandra Ibarra celebrará en Oviedo el próximo 12 de noviembre la V edición del Congreso Nacional de Supervivientes de Cáncer 'Llenos de Vida', una cita que tendrá lugar a partir de las 9.00 horas en el Club de Prensa La Nueva España y reunirá a profesionales sanitarios, investigadores, pacientes, supervivientes, familiares y representantes de asociaciones para reflexionar sobre los retos y necesidades de las personas que han superado un cáncer.

La inscripción es gratuita y se puede realizar a través del correo electrónico info@fundacionsandraibarra.org Se trata de un congreso pionero en España centrado en la etapa de la supervivencia al cáncer, una realidad que afecta a más de dos millones de personas en nuestro país. El objetivo del encuentro es dar visibilidad a las necesidades físicas, emocionales y sociales que persisten tras el final de los tratamientos oncológicos, así como impulsar modelos asistenciales específicos que permitan mejorar la calidad de vida y el bienestar de los supervivientes.

A lo largo de la jornada se sucederán distintas mesas de debate en torno a algunos de los principales desafíos de la supervivencia al cáncer, como son el papel de la psicooncología, la realidad de los adolescentes y jóvenes supervivientes, oncogeriatría y calidad de vida en las personas mayores, o el abordaje del cáncer en la menopausia. Uno de los momentos destacados será la mesa dedicada a la investigación, en la que el periodista y secretario general de la Fundación, Juan Ramón Lucas, entrevistará al doctor Carlos Cordón-Cardó para analizar los avances científicos que están contribuyendo a mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes oncológicos.

El Congreso Nacional de Supervivientes de Cáncer 'Llenos de Vida' llega este año a Oviedo tras haber viajado en anteriores ocasiones hasta Sevilla, Madrid, Valladolid y Murcia. A lo largo de sus distintas ediciones se ha consolidado como un foro de referencia para impulsar el debate sobre los retos de la supervivencia al cáncer y la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

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