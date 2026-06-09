Oviedo acogerá el Congreso de la Fundación Sandra Ibarra con mensaje para 2 millones de supervivientes de cáncer

Cartel del Congreso Nacional de Supervivientes de Cáncer 'Llenos de Vida' que se celebrará en noviembre en Oviedo. - FUNDACIÓN SANDRA IBARRA

OVIEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Sandra Ibarra celebrará en Oviedo el próximo 12 de noviembre la V edición del Congreso Nacional de Supervivientes de Cáncer 'Llenos de Vida', una cita que tendrá lugar a partir de las 9.00 horas en el Club de Prensa La Nueva España y reunirá a profesionales sanitarios, investigadores, pacientes, supervivientes, familiares y representantes de asociaciones para reflexionar sobre los retos y necesidades de las personas que han superado un cáncer.

La inscripción es gratuita y se puede realizar a través del correo electrónico info@fundacionsandraibarra.org Se trata de un congreso pionero en España centrado en la etapa de la supervivencia al cáncer, una realidad que afecta a más de dos millones de personas en nuestro país. El objetivo del encuentro es dar visibilidad a las necesidades físicas, emocionales y sociales que persisten tras el final de los tratamientos oncológicos, así como impulsar modelos asistenciales específicos que permitan mejorar la calidad de vida y el bienestar de los supervivientes.

A lo largo de la jornada se sucederán distintas mesas de debate en torno a algunos de los principales desafíos de la supervivencia al cáncer, como son el papel de la psicooncología, la realidad de los adolescentes y jóvenes supervivientes, oncogeriatría y calidad de vida en las personas mayores, o el abordaje del cáncer en la menopausia. Uno de los momentos destacados será la mesa dedicada a la investigación, en la que el periodista y secretario general de la Fundación, Juan Ramón Lucas, entrevistará al doctor Carlos Cordón-Cardó para analizar los avances científicos que están contribuyendo a mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes oncológicos.

El Congreso Nacional de Supervivientes de Cáncer 'Llenos de Vida' llega este año a Oviedo tras haber viajado en anteriores ocasiones hasta Sevilla, Madrid, Valladolid y Murcia. A lo largo de sus distintas ediciones se ha consolidado como un foro de referencia para impulsar el debate sobre los retos de la supervivencia al cáncer y la mejora de la calidad de vida de los pacientes.