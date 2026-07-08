Oviedo acogerá la fase final de la Liga Española de Debate Universitario en noviembre

Archivo - Presentación de la III edición de la liga de debate para jóvenes con discapacidad intelectual organizada por Cepsa y la Liga Española de Debate Universitario (Ledu). - CEPSA Y LEDU - Archivo

Se integra en los actos de apoyo a la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031 OVIEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Oviedo será la próxima sede de la fase final de la Liga Española de Debate Universitario (Ledu), que se celebrará de forma excepcional del 6 al 8 de noviembre para integrarse en los actos de apoyo a la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031.

La capital asturiana reunirá a los 16 mejores equipos del circuito nacional en la competición decana del debate académico en España, en un evento que congregará a alrededor de 200 participantes entre debatientes, jueces, universidades, instituciones y entidades colaboradoras.

La celebración de esta cita convertirá a Oviedo en escaparate del talento joven y de los valores asociados al debate, como el pensamiento crítico, la argumentación y el respeto a la diversidad de opiniones, en línea con el proyecto cultural que la ciudad impulsa para 2031.

El concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Medio Ambiente, Infraestructuras y Proyectos Estratégicos, Ignacio Cuesta, ha señalado que la acogida de este evento supone "un respaldo muy importante" a la candidatura ovetense, al reforzar su imagen como ciudad "abierta, acogedora, dinámica" y comprometida con el diálogo y la tolerancia.

Por su parte, el CEO de Ledu, Alfonso Rodríguez de Sadia, ha destacado que Oviedo "reúne historia, cultura, universidad, talento y una clara vocación de futuro", y ha subrayado que la integración de la fase final en la programación de Oviedo 2031 refuerza la idea de que "Europa se construye desde el diálogo".

La competición, que llega a la ciudad tras su 25 aniversario celebrado en Vitoria-Gasteiz, incluirá una fase de grupos, eliminatorias, semifinales y final, en las que los equipos debatirán sobre un tema de actualidad que será anunciado próximamente y vinculado a la candidatura.

Además del reconocimiento académico, la Liga Española de Debate Universitario concede premios y becas valorados en más de 35.000 euros, dentro de un circuito que reparte más de 50.000 euros a lo largo del curso y reúne a miles de participantes.