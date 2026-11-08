Oviedo acogerá a más de 1.400 médicos en el 48º congreso de la sociedad española de endoscopia digestiva

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OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La endoscopia avanzada y la aplicación de la inteligencia artificial al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades digestivas centrarán el 48º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED), que se celebrará del 12 al 14 de noviembre en el Palacio de Congresos de Oviedo, con la participación de más de 1.400 especialistas y un programa que incluye más de 740 comunicaciones científicas.

El encuentro abordará los avances en técnicas endoscópicas que permiten tratar determinadas lesiones tumorales y complicaciones del aparato digestivo sin necesidad de recurrir a la cirugía convencional, así como las nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial para mejorar la detección y caracterización de lesiones, interpretar imágenes y apoyar las decisiones clínicas.

"La endoscopia digestiva ha evolucionado de forma extraordinaria y hoy ocupa un papel fundamental no solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento de numerosas enfermedades digestivas", ha señalado el presidente del congreso, el doctor Vicente Pons, quien ha destacado que los avances actuales permiten ofrecer alternativas a determinados procedimientos quirúrgicos más invasivos.

Uno de los principales ejes científicos será la evolución de la endoscopia hacia procedimientos terapéuticos de alta complejidad. Técnicas como la resección endoscópica, la disección submucosa o la miotomía endoscópica permiten abordar determinadas lesiones y patologías digestivas sin intervención quirúrgica convencional.

Esta evolución centrará la mesa Endoscopia quirúrgica o cirugía endoscópica: ¿especialidades destinadas a entenderse?, en la que especialistas de distintas disciplinas analizarán los avances de la endoscopia terapéutica y la colaboración entre gastroenterólogos y cirujanos.

La inteligencia artificial tendrá también un papel destacado en el programa. El ingeniero especializado en esta tecnología Iván Monells impartirá la conferencia Más allá del chat: en qué punto está la inteligencia artificial (y hacia dónde va), en la que analizará las capacidades y limitaciones de los nuevos sistemas, los riesgos de su utilización sin supervisión y sus posibles aplicaciones en medicina, farmacia e investigación.

Otro de los asuntos centrales será el abordaje de la enfermedad inflamatoria intestinal, que incluye patologías como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. En España, alrededor de 300.000 personas conviven con estas enfermedades y se diagnostican aproximadamente 10.000 nuevos casos cada año.

La mesa Endoscopia y EII en 2026: detectar mejor, informar mejor, tratar mejor analizará las estrategias para evaluar la inflamación intestinal, vigilar lesiones precancerosas y tratar complicaciones. Entre los contenidos figuran el papel de la cromoendoscopia y la inteligencia artificial en la vigilancia de la displasia en pacientes con colitis, así como las opciones endoscópicas para tratar las estenosis de Crohn mediante técnicas como la dilatación y la estricturotomía, que pueden evitar o retrasar la cirugía en pacientes seleccionados.

DIMENSIÓN INTERNACIONAL

El congreso contará además con una sesión conjunta con la European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), titulada The Best of ESGE Days 2026, que permitirá conocer algunos de los avances y recomendaciones más relevantes de la endoscopia europea.

La sesión incluirá intervenciones sobre técnicas de endoscopia del tercer espacio y miotomía endoscópica peroral (POEM), recomendaciones europeas sobre sedación y prevención y tratamiento de complicaciones endoscópicas.

Por otro lado, la SEED mantiene su compromiso con la sostenibilidad ambiental y realizará un estudio de la huella de carbono del encuentro de Oviedo, una iniciativa que comenzó en 2024 y que busca avanzar hacia la organización de congresos científicos más sostenibles.

Durante tres jornadas, el encuentro combinará sesiones científicas, formación práctica y reuniones con expertos nacionales e internacionales para compartir investigaciones, presentar avances técnicos y debatir sobre el futuro de la endoscopia digestiva.