Oviedo activa su ZBE: Así afectará a tu coche y a la circulación en el centro

Delimitación del ámbito de la zona de bajas emisiones (ZBE) en Oviedo. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Ayuntamiento de Oviedo entrará en vigor este miércoles 1 de enero, con un marco regulatorio para restringir el acceso, la circulación y el estacionamiento de los vehículos más contaminantes en un área delimitada del centro urbano.

La finalidad principal de la ZBE es "mejorar la calidad del aire y la salud pública, reducir la contaminación acústica y fomentar una transición hacia una movilidad más sostenible", en cumplimiento de la normativa nacional y europea. La ordenanza se fundamenta en un "sólido marco legal" y tiene como objetivos principales reducir la contaminación ambiental, proteger la salud pública, impulsar la movilidad sostenible y mejorar la eficiencia energética.

La ZBE se estructura en dos áreas concéntricas con distintos niveles de restricción: un Anillo Interior y un Anillo Exterior. La implementación será progresiva, ya que a partir del 31 de diciembre de 2025, solo se prohibirá el acceso a los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT en el Anillo Interior. A partir del 31 de diciembre de 2027, se aplicará la misma restricción a los vehículos sin distintivo ambiental en el Anillo Exterior.

Desde el consistorio, el alcalde Alfredo Canteli afirmó en varias ocasiones que la ordenanza no va a tener un impacto negativo sobre los ciudadanos, sino que será "light" y el porcentaje de coches que no podrán acceder al centro será "mínimo".

Así, la ordenanza contempla un sistema de exenciones y autorizaciones. El control se realizará mediante un sistema automatizado de cámaras, y el incumplimiento de la normativa constituirá una infracción grave, sancionada con una multa de 200 euros, conforme a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

ESTRUCTURA DE LA ZBE

La ZBE de Oviedo está diseñada con una estructura de dos anillos concéntricos que abarcan el área central de la ciudad. Las calles que delimitan el perímetro de cada anillo no están incluidas en la regulación, permitiendo la circulación perimetral.

El anillo interior está delimitado por las calles Adelantado de la Florida, Postigo Bajo, Postigo Alto, Padre Suárez, Marqués de Gastañaga, Campomanes, Santa Susana, Conde de Toreno, Uría, Doctor Casal, Melquiades Álvarez, Covadonga, Manuel García Conde y Víctor Chavarri.

El anillo exterior, por las calles General Elorza, Adelantado de La Florida, Ronda Sur, Muñoz Degraín, González Besada, avenida Padre Vinjoy, avenida Hermanos Menéndez Pidal, calle Real Oviedo, calle Independencia y avenida de Santander.

Sin necesidad de autorización, podrán circular ciclos, bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP), así como vehículos con distintivo ambiental B, C, ECO y 0.