Canteli lamenta la "falta de diálogo" de PSOE y Vox a la hora de impulsar proyectos

Ayuntamiento de Oviedo - EUROPA PRESS

OVIEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo por el PP, Alfredo Canteli, ha criticado este martes la forma de actuar de los grupos políticos de PSOE y Vox, a los que ha reprochado su "falta de diálogo" en todos los proyectos para Oviedo.

Frente a esa manera de actuar, Canteli, a preguntas de los periodistas, ha contrapuesto el caso de Convocatoria-IU liderada con Gaspar Llamazares, formación con la que el regidor ha vuelto a alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos.

"Yo estoy a favor de los entendimientos entre partidos, aunque pensemos de forma diferente, pero cuando hay voluntad de diálogo yo me entiendo con todo el mundo", ha señalado.

Considera Canteli que tanto a PSOE como a Vox les falta humildad. "Mira que nos criticaron con la compra del Calatrava; pues va a dar una rentabilidad al año, cuando esté pleno, de entorno a los 800.000 euros en rentas; ni una sola palabra de apoyo", ha lamentado.

"Hay que ser humildes y hay que ser, cuando uno mete la pata, saber sacarla. No tenemos apoyo ninguno ni de Vox di del PSOE", ha apuntado Canteli, que ha acusado a esas formaciones de estar instaladas en el "no permanente" e incluso de frenar proyectos. "Nos están frenando los planes para la fábrica de gas y si pueden frenarán La Vega", ha advertido.

ZONA DE BAJAS EMISIONES

Preguntado por la próxima puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo, Canteli ha comentado que será "light" y que habrá un porcentaje mínimo de coches que no podrán entrar en la ciudad.

"No va a haber ningún problema, vamos a hacer un Oviedo mejor, más limpio, más sano para los habitantes de Oviedo", ha comentado el primer edil.