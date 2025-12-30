El PSOE pide la "corrección inmediata" de las señales de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo

Señal indicativa del fin de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Oviedo ha pedido este martes la "corrección inmediata" de la señalización de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que entrará en vigor el 1 de enero y ha pedido que sean "claras e inequívocas".

El PSOE de Oviedo ha presentado un ruego en la Comisión Plenaria de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos para que el Ayuntamiento revise "de manera inmediata" toda la señalización relacionada con la ZBE, elimine las contradicciones con las zonas peatonales ya reguladas y adecue la información a los plazos reales de aplicación.

En una nota de prensa, el concejal Juan Álvarez ha asegurado que la "caótica" implantación de la ZBE está "generando confusión, inseguridad jurídica y alarma innecesaria entre la ciudadanía". Así, consideran desde el PSOE que la señalética que se está instalando "carece de la coherencia mínima exigible en una actuación de este alcance" y presenta contradicciones graves.

En el anillo exterior de la ZBE se están colocando señales que informan de restricciones que no entrarán en vigor hasta 2028, "lo que está provocando una preocupación injustificada entre conductores y ciudadanía", según el PSOE.

Al mismo tiempo, en el anillo interior se están instalando señales propias de la ZBE que "entran en contradicción directa con la señalización de zona peatonal ya existente".

"Estamos viendo casos como el de la calle Marqués de Gastañaga, donde se informa de una regulación de acceso a un anillo interior que, en realidad, no es accesible desde esos puntos porque conecta con calles peatonales como Magdalena u Oscura que están restringidas totalmente para el tráfico", ha apostillado el edil.

El Grupo Municipal Socialista alerta de que esta superposición de señales induce a error y dificulta el cumplimiento voluntario de la normativa. "La señalización urbana debe ser clara, inequívoca y pedagógica. Cuando no lo es, el problema no está en quien circula por la ciudad, sino en una mala planificación y en la falta de información rigurosa por parte del equipo de gobierno", ha subrayado Álvarez.