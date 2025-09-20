Oviedo celebra el día grande de San Mateo con un programa especial sobre los Fuegos en la TPA

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La TPA emitirá, este sábado 20 de septiembre, a partir de las 21.45 horas, un programa especial con motivo de los fuegos artificiales de Oviedo, en el marco del día grande de las fiestas de San Mateo. El especial 'Conexión Asturias, Fuegos de San Mateo 2025', acercará a los espectadores el ambiente previo, el espectáculo pirotécnico íntegro y los mejores momentos de la noche grande de las fiestas.

Según ha explicado la propia cadena, Marco Rodríguez conducirá el programa desde plató, acompañado por las reporteras Giovanna Fernández y Victoria Fernández, que desde las calles de Oviedo recogerán en directo las impresiones de los asistentes.

El despliegue técnico contará con cámaras situadas en Montecerrao y en el Monte Naranco, así como con un equipo cercano a la veintena de profesionales en las tareas de dirección, operadores de cámara, técnicos, sonido, realización y producción.