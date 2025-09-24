Oviedo celebra este jueves el X Aniversario de los Caminos del Norte como Patrimonio Mundial de la Unesco

Oviedo celebra el X Aniversario de los Caminos del Norte como Patrimonio Mundial de la UNESCO - WIS

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Oviedo celebra este jueves los actos conmemorativos del X Aniversario de la Declaración de los Caminos de Santiago del Norte como Patrimonio Mundial de la Unesco. La jornada pretende rendir homenaje a la historia, la cultura y la proyección universal de los Caminos del Norte, con especial atención a los itinerarios jacobeos asturianos y al Camino Primitivo, origen del Camino de Santiago.

La Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo han sido los encargados de organizar esta jornada, que arrancará a las 13.00 horas.

Según han detallado los organizadores, uno de los momentos centrales será la entrega del Bordón de los Caminos de Santiago de Asturias a María Josefa Sanz Fuentes, 'Pepa', historiadora, catedrática emérita de la Universidad de Oviedo y cronista oficial de Avilés.

El premio se le otorga "por su labor pionera e incansable para dar a conocer los itinerarios jacobeos asturianos y su compromiso con el patrimonio cultural de nuestra región", según ha destacado el jurado.

PROGRAMA DE ACTOS

El programa de actos comenzará a las 13.00 horas en la Catedral de San Salvador con una misa solemne oficiada por el vicario episcopal de Cultura y Relaciones Institucionales, Jorge Juan Fernández Sangrador, y cantada por el Coro San Javier de Oviedo, concluyendo con una ofrenda floral a San Salvador.

Por la tarde, a las 18.30 horas, se celebran los actos institucionales en el Auditorio Príncipe Felipe, Sala de Cámara, con intervenciones de autoridades y representantes del Camino de Santiago, entre ellos la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Ana Vanessa Gutiérrez, y el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, Juan Guerrero Gil, entre otros.

La jornada finalizará con la entrega del Bordón y un recital del Orfeón Principado Icomast dedicado al Camino Primitivo.