Oviedo celebra la XIII Noche Blanca con 40 actividades para impulsar su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Oviedo celebra este sábado la decimotercera edición de la Noche Blanca, un evento cultural que busca reforzar su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. Para ello se han programado actividades gratuitas desde las 17.00 hasta las 03.00 horas en más de 40 localizaciones de la ciudad.

En nota de prensa, el Ayuntamiento ha destacado que con esta programación la ciudad "se sitúa más cerca de convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031".

El director artístico de la programación de la Noche Blanca 2025, José Castellano, ha agregado que en la programación siempre tratan de trabajar con una visión europea que este año se ha reforzado.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran instalaciones performativas como "Pleonexie" en el recién inaugurado Palacio de los Deportes, espectáculos de danza contemporánea como "Algunos presagios de deseo para una noche en blanco" y encuentros artísticos como "Sanar Oviedo", donde artistas locales regalarán dibujos a los participantes en el Edificio Histórico de la Universidad.

El programa incluye también propuestas variadas como un encuentro con Alex de la Iglesia sobre sus asesinatos cinematográficos favoritos, conciertos de música urbana, performances poéticas y sesiones musicales en espacios históricos de la ciudad.

La Plaza de Porlier será escenario del espectáculo 'Música de cristal', con conciertos de media hora en el interior de un invernadero acristalado que se instalará en este céntrico espacio. Se podrá escuchar con unos auriculares conectados al interior de 20.00 a 01.00 horas.

Además, la Fábrica de Armas vuelve a ser uno de los escenarios principales con 'Voces de la Fábrica', con experiencias de sus antiguos trabajadores.

Otro de los platos fuertes será el Festival poéticu 'Namás Dragones' en el Auditorio Príncipe Felipe, con Nacho Vegas, Sofía Castañón, Andrés Rodrigues, Pepín de Muñalén, Aníbal González, Tomás Flórez, Jaime González. En esta primera edición del festival se va a hacer un homenaje al recientemente fallecido Xuan Bello a las 20.00 horas, con los músicos Andrés Rodrigues y Pepín de Muñalén.