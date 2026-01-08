Oviedo, entre las ciudades que superaron en 2025 el límite legal de NO2

Ignacio Fernández, frente al Palacio de los Deportes - EUROPA PRESS

OVIEDO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización Ecologistas en Acción ha alertado de que Oviedo superó durante 2025 el nuevo valor límite anual de dióxido de nitrógeno (NO2) fijado por la Unión Europea, según los datos provisionales recopilados por la organización a partir de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire.

En concreto, los niveles más elevados de este contaminante se han registrado durante el año pasado en las estaciones Plaza Eliptica de Madrid, Avenida Juan XXIII de Málaga, Granada Norte, Eixample de Barcelona y San Basilio de Murcia, con una concentración media anual en torno a 30 microgramos por metro cúbico de aire y alcanzando la estación de Palacio de Deportes de Uvieu los 24 microgramos frente a los 20 que deben alcanzarse antes del 1 de enero de 2030 y los 10 recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ninguna ciudad española incumplió en 2025 el obsoleto valor limite anual vigente, establecido en 40 microgramos, que no se supera en España desde 2022.

El portavoz de Ecologistas en Acción en Asturias, Ignacio Fernández, ha dicho que en el caso de Oviedo la Zona de Bajas Emisiones ha dejado incomprensiblemente fuera el área de la ciudad donde se registran los mayores niveles de contaminación.

Ha explicado que el entorno del Palacio de Deportes no solo incumple el nuevo limite legal de contaminación por NO2, sino que es también la zona donde se observan los niveles más elevados de otros contaminantes, como las particulas en suspensión, que ya han obligado en varias ocasiones a cerrar el tráfico debido a la alta contaminación.

"El hecho de que no se hayan adoptado medidas en esta parte de la ciudad evidencia, como venimos denunciando desde Ecoloxistes n'Aición d'Asturies, que el objetivo de la ZBE de Uviéu no es reducir las emisiones, sino establecer un negocio de aparcamientos en el centro urbano", ha comentado.

Ecoloxistes n'Aición d'Asturies considera que las elevadas diferencias entre las estaciones de medición de ciudades con poblaciones similares como Málaga, Sevilla o Zaragoza entre las más grandes y Granada, Palma o Valladolid entre las intermedias obedece a la deficiente ubicación de muchas estaciones supuestamente orientadas al tráfico, que no se están emplazadas en los puntos criticos de contaminación, según establece la nueva normativa.

"Esto conlleva que las mediciones de las ciudades con niveles de NO2, más bajos o de otras ciudades medias como Alicante, Cartagena, Elche y Las Palmas de Gran Canaria que ni siquiera disponen de estaciones orientadas al tráfico no resulten representativas de la calidad del aire que respira buena parte de sus habitantes, según han acreditado las campañas de medición de NO2, realizadas en los últimos años por Ecologistas en Acción", ha señalado.

La organización ambiental reclama por ello al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que obligue a revisar la ubicación de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de las ciudades españolas, para adaptartas a los nuevos criterios legales de localización.

En cualquier caso, dado que todas las ciudades analizadas incumplirian el nuevo limite legal, Ecoloxistes n'Aición d'Asturies pide politicas de mejora de la calidad del aire que reduzcan la presencia de automóviles en las áreas urbanas

En este sentido, vencido hace tres años el plazo para que los 150 municipios de más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones y aprobaran protocolos de actuación frente a episodios de mala calidad del aire, la mayoría de las ciudades no han cumplido siquiera formalmente estas obligaciones legales, además de resultar inoperantes las hasta ahora aprobadas, ha señalado.

Ecologistas en Acción exige la implantación en las ciudades españolas de zonas de bajas emisiones eficaces y protocolos frente a episodios de mala calidad del aire.

Por otro lado, y a la vista de la necesidad de acciones contundentes que permitan rebajar los niveles de contaminación del aire, la organización ecologista valora de forma muy negativa la prórroga que ha aprobado la Comisión Europea en relación a la prohibición de la venta de vehículos de combustión prevista para 2035. "Esta medida manda un mensaje completamente equivocado tanto en materia de reducción de emisiones tóxicas para la salud como de gases de efecto invemadero", advierten.

La asociación esplica que el dióxido de nitrógeno es un gas amariilento tóxico que al inhalarse afecta a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo algunas funciones de los mismos, como la respuesta inmunológica, con la consiguiente merma de la resistencia a las infecciones, siendo responsable de 4.100 muertes prematuras en 2023 en España, según el último informe sobre la calidad del aire publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Según el estudio mencionado, la estación de medición del Palacio de Deportes de Oviedo registra 24 microgramos por metro cúbico, cuando el nuevo límite para 2030 es de 20 microgramos por metro cúbico.

Fernández ha insistido en que "este contaminante, derivado de la combustión de los coches, genera problemas de salud y mortalidad". "De hecho, un estudio realizado el año pasado con la Universidad Carlos III demostró que este tipo de contaminantes provocan 246 muertes al año en Oviedo", ha asegurado.

El portavoz de Ecologistas en Acción ha criticado que "la administración ha pasado totalmente de hacer ningún tipo de actuación" para reducir las emisiones en la ciudad. "Las actuaciones que se han planteado en el centro no son para reducir la contaminación, sino para beneficiar a empresas privadas", ha denunciado.

Asimismo, Fernández ha señalado que "la exigencia es una modificación de la zona de bajas emisiones y que se plantee de otra manera, potenciando el transporte público y otros medios de desplazamiento activos".

Por último, el representante de Ecologistas en Acción ha destacado que "sí ha habido una mejora en las partículas de suspensión, principalmente por las intervenciones urbanas como la bulevarización, que han reducido la velocidad y pacificado el tráfico".