Oviedo dedica su programación cinematográfica de otoño a Huston, Preminger y Wajda

Archivo - Teatro Filarmónica, calle Mendizábal. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa cinematográfico de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo 'Radar', reunirá durante el último trimestre del año a tres nombres fundamentales de la historia del cine: John Huston, Otto Preminger y Andrzej Wajda. La programación incluirá además una selección de cine contemporáneo reciente y mantendrá sus colaboraciones con el Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger y la Cátedra Leonard Cohen de la Universidad de Oviedo.

El nuevo programa ofrecerá 22 películas en el Teatro Filarmónica y tres sesiones en el Teatro Casino de Trubia. La programación arrancará el 1 de octubre con 'Espejos nº 3', de Christian Petzold, y finalizará el 17 de diciembre con 'El sendero azul', de Gabriel Mascaro. Todas las sesiones serán gratuitas, con entrada libre hasta completar aforo.

El ciclo dedicado a John Huston continuará tras las sesiones celebradas entre abril y junio, con títulos como 'Moby Dick', protagonizada por Gregory Peck, 'Sangre sabia', 'Chinatown', en la que Huston participa como actor, y 'El cardenal'. Otto Preminger será protagonista de un ciclo especial con motivo del 40 aniversario de su fallecimiento, que incluirá ocho películas de distintas etapas de su trayectoria, entre ellas 'Laura', 'El hombre del brazo de oro' y 'Tempestad sobre Washington'.

La colaboración con AVA Arts Foundation permitirá acercar al público ovetense la obra del cineasta polaco Andrzej Wajda, con cuatro títulos: 'Katyn', 'El junco', 'Walesa, la esperanza de un pueblo' y 'Los últimos años del artista: Afterimage'. El programa se completará con películas recientes como 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa; 'The Mastermind', de Kelly Reichardt; 'Valor sentimental', de Joachim Trier, y las cintas de Petzold y Mascaro que abrirán y cerrarán el ciclo.

Radar mantendrá además una sesión mensual en el Teatro Casino de Trubia, a las 19.00 horas, con 'Espejos nº 3' el 20 de octubre, 'Los domingos' el 10 de noviembre y 'Laura' el 15 de diciembre. En el Teatro Filarmónica, las proyecciones tendrán lugar los jueves a las 20.00 horas y los domingos a las 19.00 horas.