Oviedo, Gijón y Avilés celebran este miércoles el Día Mundial de la Investigación en Cáncer con actividades

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha organizado en Asturias varias mesas de investigación oncológica que se llevaran a cabo coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, el 24 de septiembre. Las actividades se celebrarán en Oviedo, Gijón y Avilés.

Según ha indicado este amrtes la asociación, la actividad prevista para Oviedo será en la calle Nueve de Mayo, de 18.00 a 20.00 horas). En Avilés será en el parque de Las Meanas, de 17.30 a 20.00 horas) el mismo 24 de septiembre. Posteriormente, el 28 de septiembre habrá talleres en la explanada del Náutico de Gijón, en el marco de la Marcha Contra el Cáncer.

El objetivo, según ha detallado la AECC, es acercar la ciencia a la ciudadanía con propuestas dinámicas, experimentales y dirigidas especialmente a los más pequeños. En ellas participarán investigadores y voluntariado de la asociación.

En Asturias, la AECC mantiene actualmente 18 proyectos de investigación activos con una inversión de 2,1 millones de euros. Solo en 2024 destinó 739.685 euros a investigación, en un año en el que se estimaron 7.527 nuevos diagnósticos de cáncer en la comunidad, según el Observatorio Contra el Cáncer.