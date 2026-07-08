Oviedo incorpora 21 nuevos vehículos híbridos enchufables a la flota de la Policía Local

Presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha incorporado este miércoles 21 nuevos vehículos híbridos enchufables a la flota de la Policía Local, dentro del proceso de renovación del parque móvil del cuerpo. Los nuevos coches se sumarán a otros ocho ya entregados y a tres furgones que se incorporarán próximamente, hasta completar una flota renovada de 32 vehículos.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, han presentado los nuevos vehículos. Durante el acto, el regidor ha destacado que se trata de una flota de "cero emisiones" y ha señalado que la renovación se enmarca en la modernización de los medios materiales de la Policía Local.

Canteli también ha valorado que el contrato haya sido adjudicado al Grupo Autosa, al ser una empresa asturiana. El contrato correspondiente a los vehículos presentados este miércoles asciende a 369.000 euros anuales, más IVA, tiene una duración de cuatro años y contempla una posible prórroga de un año.

Por su parte, el director comercial del Grupo Autosa, José Luis Fernández Díaz, ha destacado que la nueva flota está compuesta por vehículos híbridos enchufables y ha señalado que incorporan sistemas orientados a reforzar la seguridad de los agentes durante el servicio.