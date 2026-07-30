Oviedo integrará acciones de la Asociación Contra el Cáncer en la Semana Europea del Deporte y la San Silvestre de 2026

La tercera Teniente de Alcalde y concejala de Deportes, Concepción Méndez, junto con Yolanda Calero y Julio González Zapico, presidenta y vicepresidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Asturias colaborarán para integrar acciones de promoción de hábitos de vida saludable, sensibilización frente al cáncer y solidaridad ciudadana en los principales eventos deportivos organizados con motivo de la designación de la ciudad como Ciudad Europea del Deporte 2026.

La iniciativa ha sido presentada este jueves por la concejala de Deportes, Concepción Méndez, junto a la presidenta y el vicepresidente de la AECC en Asturias, Yolanda Calero y Julio González Zapico, respectivamente.

La colaboración arrancará con la Semana Europea del Deporte, prevista para el 27 de septiembre, y continuará con la San Silvestre Ciudad de Oviedo. Según ha explicado Méndez, el objetivo es que la programación deportiva deje "una huella en la sociedad" mediante la colaboración con entidades que trabajan en ámbitos como la salud y el acompañamiento a pacientes.

Por su parte, Calero ha destacado los beneficios del deporte para las personas con cáncer, al considerar que contribuye a su bienestar, mientras que González Zapico ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con la promoción de hábitos saludables y ha explicado que la presencia de la asociación en estos eventos permitirá acercar a la ciudadanía información sobre prevención y los servicios que presta la entidad.

La propuesta contempla la instalación de un punto informativo y solidario atendido por voluntariado, huchas para recaudar fondos destinados a la atención de pacientes y a la investigación oncológica, un espacio de venta de merchandising solidario, un mural participativo con mensajes de apoyo y la elaboración de contenido audiovisual para difundir la iniciativa.