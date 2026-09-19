Sol y 23 grados en Oviedo: la previsión de la AEMET para el desfile del Día de América en Asturias

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OVIEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que la tarde de este sábado sea soleada en Oviedo en las horas que dure el desfile del Día de América en Asturias, con temperaturas que rondarán los 23 grados.

La previsión del tiempo para Oviedo en uno de los días centrales de San Mateo refleja una jornada de estabilidad, sin probabilidad de precipitaciones y ausencia de viento, con lo que las condiciones para poder disfrutar del Desfile, en el que participan más de 3.500 figurantes, serán óptimas.

A las 17.00 horas, momento en el que comenzará el Desfile en la calle Independencia, la AEMET prevé una temperatura de 23 grados, que irá bajando gradualmente hasta los 20 grados a las 19.00 horas. La jornada del 19 de septiembre finalizará en Oviedo con 15 grados a última hora.