Oviedo, Mieres y Llanes cierran el Ciclo de Cine y Memoria Democrática

OVIEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ciclo de Cine y Memoria Democrática, organizado por la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno de Asturias, culmina sus actividades esta semana tras haberse prolongado durante todo el año y llegado a 25 concejos. Oviedo, Mieres y Llanes cierran el ciclo con un programa que arranca mañana, a las 11.00 horas, con un encuentro con alumnos de la Universidad de Oviedo que se celebrará en el Campus del Milán tras la proyección-coloquio de 'Los otros Guernicas'.

Este documental aborda la pérdida que supuso para la cultura la cárcel, el exilio y la muerte de muchos artistas e intelectuales españoles. La proyección contará con la presencia de su director y guionista, Iñaki Pinedo, y de la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado. Figuras como Santiago Carrillo, Alfonso Guerra, Almudena Grandes o Gabriel Jackson aportan algunos de los más de 20 testimonios con los que cuenta este trabajo, que incluye la colaboración del director de cine Woody Allen.

A las 18.30 horas, se proyectará en la Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala, el documental 'La Escuela Fusilada', también de Iñaki Pinedo, que se centra en la propuesta modernizadora del modelo educativo republicano y en cómo fue destruido y depurado por el franquismo.

Cuenta con testimonios tan valiosos como los de la maestra Hilda Farfante, de Cangas del Narcea, galardonada en la undécima edición del Premio a las Libertades Rafael del Riego, y del maestro asturiano Paulino Rodríguez, condenado a muerte al final de la Guerra Civil, pena que fue conmutada después por la de cadena perpetua, y que estuvo expulsado de la enseñanza hasta el final del régimen franquista.

El viernes 12 a las 11.00 horas, el Centro de Educación de Personas Adultas del Caudal, en Mieres, acogerá la proyección-coloquio de este documenta, que tanto en su exhibición en Oviedo como en Mieres contará con la presencia de su director, y de Begoña Collado.

Ambos documentales, junto con el titulado 'El hombre que murió dos veces', constituyen la conocida como Trilogía de la Memoria, realizada a lo largo de diez años por Iñaki Pinedo y Daniel Álvarez, sobre la memoria oral de las personas que vivieron los hechos que se narran.

El ciclo concluirá el 13 de diciembre a las 19.00 horas en la Casa de Cultura de Llanes, con una selección de cortometrajes de ficción realizada y comentada por el crítico de cine Paco España, que mantendrá un coloquio con el público asistente. Estos cortometrajes recogen la mirada de jóvenes realizadores que se acercan a esta temática con otros ojos.

En total, el Ciclo de Cine y Memoria Democrática ha ofrecido 25 proyecciones-coloquio a lo largo de todo el año y llevado a 25 concejos un debate sobre la Segunda República, la Guerra y la Dictadura Franquista con el objetivo de impulsar un análisis crítico sobre este período histórico.