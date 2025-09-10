Oviedo prepara una nueva edición de su pasarela de moda con 22 comercios locales para impulsar el sector económico

La concejal de Economía, Leticia González, junto a representantes de comercios participantes en la presentación de 'Pasarela Oviedo es moda'. - EUROPA PRESS

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Leticia González, ha presentado este miércoles una nueva edición de 'Parasela Oviedo es Moda', una iniciativa que "pretende difundir y dar a conocer internacionalmente la calidad y la exclusividad del sector de la moda ovetense".

González ha destacado que el evento, que se celebrará este sábado 13 de septiembre a las 18.00 horas, contará con un total de 22 tiendas de diferentes puntos de Oviedo representando moda femenina, masculina, infantil y complementos. El aforo, según ha avanzado, será limitado en torno a los 300-350 asistentes.

"Nuestro objetivo es posicionar Oviedo no solo como capital de la moda en Asturias, sino también como referente dentro y fuera de nuestras fronteras", ha subrayado en rueda de prensa. La edil ha explicado que la pasarela "sirve para visibilizar el comercio local" y permitirá a los establecimientos "darse a conocer ante el público asistente". Ha resaltado que el acceso será gratuito y contará con actividades complementarias como "un taller de personalización de gorras y glitter copying".

Durante su intervención, González ha puesto en valor que "Oviedo lleva meses consolidándose como locomotora económica" y que han organizado "siete acciones en las que han contribuido más de 900 comercios" durante el año 2025. "Hemos seguido apostando por el comercio como uno de los ejes productivos para garantizar el bienestar de los ciudadanos", ha manifestado.

Finalmente, ha invitado a "todos los ovetenses y visitantes" a acudir a la pasarela, que se desarrollará en la calle Gil de Jaz, y ha agradecido "la colaboración de los comerciantes" en esta iniciativa que busca promocionar la moda local.