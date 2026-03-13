Oviedo tiene hasta diciembre para convencer al Comité de Expertos de que debe ser Capital Europea de la Cultura en 2031

(I-D) El director adjunto de la Representación de la Comisión Europea en España, Nikos Isaris, la subsecretaria del Ministerio de Cultura, Carmen Páez, y la presidenta del Comité de Expertos, Tanja Mlaker, durante el anuncio de las ciudades españolas que - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo son las ciudades españolas que participarán en la selección final para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. El anuncio se ha dado a conocer este viernes tras una semana en la que las nueve ciudades preseleccionadas han presentado sus candidaturas ante un comité de expertos.

Desde que en 1985 la Comisión Europea puso en marcha esta iniciativa, más de 80 ciudades europeas han sido designadas con este reconocimiento, entre ellas Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016).

Ahora, Oviedo y el resto de ciudades seleccionadas tienen hasta el mes de diciembre para convencer al Comité de Expertos, presidido por Tanja Mlaker, de que reúne los mimbres para alzarse con el título.

Comienza tras este corte la fase final de este proceso de selección, en la que se conocerá la ciudad elegida en diciembre. Para esa selección final, Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo deberán completar y revisar su expediente de candidatura, sobre la base del programa cultural ya presentado y teniendo en cuenta las recomendaciones indicadas por el Comité de Expertos en los informes que emitirán en el plazo de un mes sobre cada uno de los proyectos.

A finales de este año, las ciudades finalistas serán recibidas de nuevo por el Comité para presentar su proyecto. Será entonces cuando el Comité de Expertos anuncie la ciudad que acogerá la Capitalidad de la Cultura.

La Ciudad Capital Europea de la Cultura 2031 española acogerá un programa cultural a lo largo de todo el año que dura su capitalidad, que incluirá actividades con artistas locales y europeos y programas de cooperación internacional.

¿QUÉ ES LA CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA?

La Capital Europea de la Cultura es un título anual otorgado por la Unión Europea a una ciudad para destacar la diversidad cultural europea, promover el diálogo intercultural y estimular el desarrollo cultural, social y económico a largo plazo.

El proceso para convertirse en Capital Cultural se inicia con seis años de antelación. La designación formal tiene lugar cuatro años antes del año en que recae el título.

LA PROPUESTA OVETENSE

La candidatura de Oviedo ofrece un proyecto cultural que busca implicar a la ciudadanía, al sector cultural y a todo el territorio asturiano, poniendo el foco en la cultura como "motor de transformación social, diálogo y desarrollo".

El proyecto, que comenzó bajo el lema '¡Puxa Europa!' ha desembocado en el concepto que guiará toda la candidatura, la 'Amabilidá'. Este concepto se plantea como "una herramienta de transformación cultural y social capaz de conciliar generaciones, reequilibrar carencias, combatir la soledad no deseada, afrontar los desequilibrios demográficos y ofrecer una respuesta democrática frente a la polarización, la exclusión y el aumento de los discursos de odio en Europa".

Este concepto surge de un proceso de reflexión compartida en el que han sido clave aportaciones externas. El científico Carlos López-Otín introdujo la idea del exposoma amable, entendido como el conjunto de factores sociales, culturales y ambientales que favorecen el bienestar físico y mental y que en Asturias encuentra un entorno "especialmente propicio".

La 'amabilidá' también se materializa en espacios simbólicos como la antigua Fábrica de Armas de La Vega, donde la palabra ya estaba presente como lema y que "hoy se resignifica como declaración de intenciones". "Transformar un lugar ligado a la producción de armas en un espacio para la convivencia cultural y la investigación es uno de los grandes legados que aspira dejar esta candidatura", indica el equipo de la candidatura.

A partir de este eje conceptual se ha diseñado todo el contenido del proyecto incluido el programa artístico presentado por Natalia Álvarez Simó, quien subrayó la capacidad de la cultura para transformar la sociedad y avanzar hacia nuevas formas de relación con las personas y el entorno.

Esta programación se articula en torno a tres conceptos arraigados en la cultura asturiana: 'Abellugu' entendido como refugio y espacio de hospitalidad, 'Orbayu' como símbolo del tiempo fértil que permite los encuentros y las mezclas, y 'Sestaferia' como expresión del trabajo comunitario y la ayuda mutua.