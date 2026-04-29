Oviedo volverá a ser el epicentro del festival VESU en su séptima edición

Concierto del festival de música independiente VESU. - VESU

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Oviedo volverá a convertirse del 26 al 28 de junio en el epicentro del festival de música independiente VESU, que alcanza su séptima edición y contará de nuevo con el patrocinio de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y el Ayuntamiento de Ribera de Arriba. La capital asturiana acogerá los conciertos del viernes y el sábado, mientras que el domingo Bueño será el escenario del cierre del certamen bajo el formato 'VESU en La Ribera'.

El espacio ovetense, denominado Espacio FMC, se ubicará en El Campillín, en el recinto de la Fundación Educativa Santo Domingo - Dominicos, Bien de Interés Cultural que el festival quiere poner en valor. La jornada del domingo se desarrollará en la CAB (Central Artística de Bueño), en el concejo de Ribera de Arriba, con una sesión vermú que busca extender la experiencia de VESU más allá de la ciudad y conectar con el entorno rural.

En cuanto a la programación, VESU vuelve a apostar por una selección de nombres clave de la escena independiente actual, que se subirán al Escenario Vibra Mahou del Espacio FMC en Oviedo el viernes y el sábado. Encabezan el cartel María Arnal, que presentará su espectáculo 'AMA' en el que será su único concierto en Asturias, Depresión Sonora, Pimp Flaco y Kinder Malo -en su nueva etapa como Dora Band-, Puño Dragón, Mujeres, Sobrezero, Las Petunias, DenisDenis y los británicos Snake Eyes, además de un Concierto Vibra Mahou sorpresa que se desvelará en las próximas semanas.

El domingo, 'VESU en La Ribera' contará con las actuaciones de Begut, que presentará su trabajo 'Un diez en lo emocional', y Billy Boom Band, con una propuesta orientada al público familiar, para poner el broche final a la séptima edición.

El tercer tramo de abonos, para una edición en la que volverá a estar presente Vibra Mahou -plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias en torno al directo-, está ya disponible a través de la web oficial del festival, www.vesuoviedo.com, a un precio de 50 euros más gastos de gestión.