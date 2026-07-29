Pabellón de Asturias en FIDMA 2026: Celebración del 45 Aniversario del Estatuto

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, presenta el Pabellón del Principado de Asturias en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, que se celebrará del 1 al 16 de agosto en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, ha presentado este miércoles el Pabellón del Principado de Asturias en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, que se celebrará del 1 al 16 de agosto en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' y que, bajo el lema 'Asturies, yes tú', celebrará el 45 aniversario del Estatuto de Autonomía.

Será, según Llamedo, un pabellón que habla de las personas, de los asturianos que lo han hecho posible y que han contribuido a la educación, la cultura, el bienestar, la innovación, las infraestructuras y los servicios públicos de los que goza la región.

"Esa Asturias que hemos construido entre todos", ha resaltado la responsable regional, durante la presentación del pabellón de esta próxima edición.

Ha explicado, a este respecto, que quien se acerque a él será recibido por una romería asturiana, a modo de celebración "abierta, cercana y participativa", donde priman tradición y convivencia, con guiños a la memoria colectiva que invitan, según ella, a mirar al futuro.

Se ofrece, en este caso, una experiencia al visitante que combina recuerdos, innovación y futuro, como uno de los elementos centrales del pabellón, a través de 45 imágenes de la historia reciente de Asturias, que resumen los momentos más importantes del desarrollo de la región.

También el pabellón rinde homenaje a algunas de las mujeres que han contribuido a abrir camino a Asturias y que constituyen, asimismo, parte de su historia.

Se pasa, a continuación, a una sala de cine en la que se pueden ver imágenes de cómo era Asturias y cómo ha evolucionado hasta implantarse la Inteligencia Artificial (IA). De esto último, ha destacado la exposición del robot quirúrgico Da Vinci, utilizado en la sanidad asturiana. También aquí la empresa Idonial mostrará sus últimos avances aplicados a la salud.

Llamedo ha destacado que se hace un recorrido que une memoria y futuro, en una Asturias que invita a un diálogo entre innovación y calidad de vida.

Ha apuntado, por otro lado, que el pabellón incorpora experiencias para todas las edades, como videojuegos retro, varios photocalls distribuidos por el recorrido y dos fotomatones para recrear los acontecimientos más representativos.

La programación se completará con un juego inspirado en El Picu, uno de los concursos más populares de TPA, en el que las personas participantes podrán poner a prueba sus conocimientos sobre la autonomía asturiana y optar a distintos regalos.

Además, con motivo del 20 aniversario de la RTPA, la cadena autonómica contará en el pabellón con un espacio propio, desde donde harán una parte de su programación, para mostrar a los visitantes cómo se hace.

La experiencia continuará en el exterior, donde una romería llenará ese espacio de música, baile, cuentacuentos y experiencias compartidas.

La vicepresidenta asturiana ha señalado, por otra parte, que cada generación tiene un acontecimiento que ha marcado su historia, a lo que ha indicado que el Estatuto de Autonomía abrió una etapa decisiva de autogobierno y desarrollo.

Sobre ello, ha puesto en valor que se han fortalecido los servicios públicos, protegido el patrimonio y construido la comunidad autónoma, pero preservando su paisaje y su forma de entender el territorio.

Ha enfatizado, además, que quieren hacer esta celebración con gratitud a todas las personas que lo han hecho posible, la gente de Asturias.

Es más, se ha mostrado convencida de que "Asturias ya está escribiendo su futuro". "Llevamos 45 años escribiendo la Asturias que queremos ser", ha remarcado Llamedo, quien ha invitado a recorrer el pabellón donde cada persona encontrará un recuerdo o momento propio.