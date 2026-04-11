El Pabellón de La Magdalena acoge la XV Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage

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OVIEDO/AVILÉS 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena, en Avilés, acoge este fin de semana la XV Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage.

Organizado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés, la Feria fue inaugiurada este viernes y se celebrará hasta mañana domingo.

El evento se presenta con unas 40.000 piezas en los muestrarios y casi medio centenar de expositores. Juntos convertirán este fin de semana al Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena, de Avilés, en un "gran desván" de antigüedades.