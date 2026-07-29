El PACO bate su récord histórico de afluencia con 779 usuarios en una sola jornada

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OVIEDO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parque Acuático de Corvera (PACO) registró este martes su mayor afluencia desde su apertura en 2024 al alcanzar 779 usuarios y usuarias en una sola jornada, un récord que desde el Ayuntamiento aseguran que "confirma la excelente acogida que está teniendo la instalación durante la presente temporada y que permite afrontar el mes de agosto con unas expectativas muy positivas".

Aunque el aforo máximo autorizado del recinto es de 650 personas de manera simultánea, esta cifra no limita el número total de usuarios que pueden acceder a lo largo de un mismo día. El sistema de funcionamiento del parque permite que las personas usuarias entren y salgan del recinto con la misma entrada.

Además, cuando abandonan definitivamente las instalaciones, el personal de recepción les consulta si tienen intención de regresar. En caso de que no vayan a volver, su acceso queda cancelado y esa plaza vuelve a estar disponible, permitiendo la entrada de nuevos usuarios sin superar en ningún momento el aforo autorizado. De esta manera se ha logrado este récord.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, destacó que "este récord demuestra que el PACO se ha consolidado como uno de los principales atractivos de ocio del verano en el concejo y en toda el área central de Asturias".

El PACO, que permanecerá en funcionamiento hasta el próximo 30 de agosto, ofrece tarifas adaptadas. Es gratuita para los menores de 4 años. De lunes a viernes, el precio es de 3 euros para los niños y niñas de 4 a 12 años, 4 euros para los jóvenes de 13 a 24 años y para las personas mayores de 65 años, y 5 euros para los adultos de entre 25 y 65 años.

Los sábados, domingos y festivos, las tarifas son de 3,50 euros, 4,50 euros, 4,50 euros y 5,50 euros, respectivamente. El parque dispone además de bonos de 10 usos, válidos de lunes a domingo y con una caducidad de un año natural desde su fecha de emisión. Su precio es de 28 euros para la categoría infantil (4 a 12 años), 37 euros para jóvenes (13 a 24 años) y mayores de 65 años, y 46 euros para adultos de entre 25 y 65 años.

Asimismo, el Ayuntamiento ofrece una tarifa grupal escolar de 90 euros para una estancia de dos horas, destinada a grupos de un máximo de 30 personas y disponible únicamente de lunes a viernes durante la segunda y la tercera semana del mes de junio.

Por último, las personas con discapacidad o diversidad funcional y las familias numerosas pueden beneficiarse de una bonificación del 15 % sobre el precio de las entradas, en los términos establecidos por la normativa vigente. La venta diaria de entradas se organiza en tres modalidades para facilitar el acceso al parque.

Cada jornada se ponen a disposición 250 entradas para la venta online del mismo día, disponibles entre las 09:00 y las 20:00 horas; 200 entradas para la venta online anticipada, que pueden adquirirse con hasta tres días de antelación, desde las 21:00 horas del tercer día previo hasta las 08:59 horas del día de acceso; y 200 entradas para la venta en taquilla, a las que se suman aquellas que no se hayan vendido de forma anticipada y las plazas que se regeneran a lo largo de la jornada cuando los usuarios abandonan definitivamente las instalaciones.