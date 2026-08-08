Pajares se transforma en un observatorio a gran altitud para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Cartel de la campaña para ver el eclipse desde Cuitunigru. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha diseñado la jornada especial 'Más cerca del cielu' en la Estación Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares con motivo del eclipse solar total del próximo miércoles 12 de agosto. La actividad se desarrollará en la cima de Cuitunigru, a 1.850 metros de altitud, donde se instalarán telescopios solares y una pantalla gigante con las explicaciones en directo de expertos en astronomía.

La programación comenzará a las 17.00 y se prolongará hasta las 21.30 horas. Para facilitar el acceso del público a la zona alta, la telecabina Cuitunigru permanecerá operativa, también de forma gratuita, desde las 17.00 hasta las 21.45 horas.

La actividad permitirá seguir el eclipse con un telescopio solar y contará con las explicaciones en directo de una persona experta en astronomía, que acompañará la observación y facilitará la comprensión de las distintas fases del fenómeno. La totalidad está prevista para las 20.27 horas y tendrá una duración aproximada de un minuto y 49 segundos.

La organización instalará también una pantalla gigante y desplegará los medios técnicos necesarios para retransmitir el fenómeno astronómico en directo a través de los canales de la Dirección General de Actividad Física y Deporte. De este modo, la jornada conservará su contenido divulgativo aunque las condiciones meteorológicas dificultaran la observación directa desde Cuitunigru.

La propuesta se completará con música y una programación concebida para acercar la ciencia a públicos de todas las edades en un entorno singular de la montaña asturiana.

UNA ESTACIÓN ABIERTA A NUEVAS EXPERIENCIAS

'Más cerca del cielu' forma parte de la estrategia impulsada por Cultura para ampliar los usos de Valgrande-Pajares y consolidar la estación como un espacio de deporte, naturaleza, divulgación y ocio activo durante todo el año.

La elección de Cuitunigru permitirá vivir el eclipse desde uno de los puntos accesibles más elevados de la estación. La apertura gratuita de la telecabina facilitará que residentes y visitantes puedan participar en una experiencia poco habitual y contemplar el fenómeno desde un enclave de alta montaña.

Esta jornada se suma a la programación estival 'Veranu en Payares', con la que el Gobierno de Asturias busca atraer nuevos públicos, aprovechar las instalaciones fuera de la temporada de nieve y reforzar la actividad turística y económica del valle de Lena y de la montaña central.