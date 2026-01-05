Pajarón cuelga el cartel de "no hay entradas" para su espectáculo 'FilosoSidra' el 21 de marzo en el Centro Niemeyer

Cartel de Filososidra. - CENTRO NIEMEYER

OVIEDO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cómico asturiano Joaquín Pajarón presentará en el Auditorio del Centro Niemeyer su nuevo show, 'FilosoSidra', el próximo sábado 21 de marzo, con todas las localidades vendidas.

'FilosoSidra' es un monólogo donde la vida cotidiana se mira con lupa "pero una lupa asturiana, en un chigre y con un culín de sidra al lao". Son las reflexiones de "un paisano en la barra, ese lugar donde todo se comenta, todo se analiza y todo se arregla con humor, con sidra y con un poco de repunancia, palabra asturiana imprescindible para entender el mundo", según destaca el centro cultural.

Aquí Joaquín Pajarón hace lo que mejor sabe: darle vueltas a la vida, a lo cotidiano, a lo que nos pasa a todos, convirtiéndolo en pura risa y complicidad. Filosofía de barrio, sabiduría de chigre y humor de casa. Todo ello, con una solo misión pasarlo bien, reírnos y desconectar durante un ratín, que se necesita.