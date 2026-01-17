El Palacio de los Condes de Toreno acoge la exposición 'Leyes pioneras del Reino. Asturias-León'

Presentación de la exposición 'Leyes pioneras del Reino. Asturias-León' - NACHO VELA

OVIEDO 17 Ene. (EUROPA PRESS) - El Palacio de los Condes de Toreno acoge desde este fin de semana la exposición 'Leyes pioneras del Reino. Asturias-León', una iniciativa organizada por la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León, con la colaboración de la Junta General, que pretende divulgar "la relevancia de las más importantes aportaciones legislativas y jurídicas del Reino asturleonés".

Según ha informado el parlamento asturiano en nota de prensa, esta muestra permanecerá abierta hasta el 6 de febrero. Entre los elementos que incluye, se encuentran los tres textos más antiguos que se conocen de los Fueros: los preceptos locales y territoriales y el Fuero Juzgo.

Además, la muestra tendrá paneles informativos, facsímiles desde el siglo X, entre ellos el Códice Calixtino, y los cinco documentos por los que la Unesco concede la cuna del parlamentarismo a León.

A la muestra se realizarán, al menos, tres visitas guiadas (los días 17, 24 y 31 de enero), así como visitas concertadas con grupos de centros educativos que lo soliciten.