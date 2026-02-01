El Palacio de Valdecarzana acogerá la muestra 'Amalgama Gráfica InternacionalContemporánea'

Cartel de la muestra. - AYTO.- AVILÉS
OVIEDO/AVILÉS 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Palacio de Valdecarzana acogerá, del 4 de febrero al 21 de abril, 'Amalgama Gráfica Internacional Contemporánea VIII', una exposición que vuelve a reunir en Avilés una extensa y cuidada recopilación de estampas artísticas que tienen la técnica del grabado como hilo conductor.
La inauguración tendrá lugar el próximo miércoles 4 de febrero, a las 19:00 horas, con la presencia de la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y del comisario de la muestra, Fermín Santos López.
Al igual que en anteriores ediciones, 'Amalgama Gráfica Internacional Contemporánea' nace de un intercambio de estampas entre artistas grabadores con el objetivo de acercar esta disciplina de las artes plásticas, muchas veces incomprendida, al público en general, ofreciendo una mirada poliédrica y vital de sus creaciones a través de la obra gráfica.
La exposición estará conformada por un total de 41 obras de otros tantos artistas procedentes de una decena de países. Se trata de una edición no temática y abierta a todas las técnicas gráficas. Tanto el proyecto como la exposición resultante están impulsados por Fermín Santos López y Ediciones Patanegra.
El catálogo de la muestra se puede consultar a través del siguiente enlace, al que también se accede mediante el código QR presente en la cartelería: https://aviles.es/documents/20124/7449386/CATALOG+AMALG+VIII...
La muestra permanecerá abierta al público en el Palacio de Valdecarzana del 4 de febrero al 21 de abril, de lunes a sábado, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.