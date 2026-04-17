Paniceres (Cámara Oviedo) insta a Duro Felguera a facilitar la llegada de Indra a su planta de Barros

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. - CÁMARA DE COMERCIO DE OVIEDO

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha pedido este viernes a Duro Felguera que "facilite" la llegada de Indra a la planta que tienen cerrada en Barros (Langreo). "Necesitamos que una empresa a la que todos los asturianos ayudamos con seis millones de euros para su futuro, que, con un precio justo, facilite también que esas instalaciones que están abandonadas puedan ser adquiridas por Indra", ha dicho.

"Los momentos son cuando son", ha remarcado Paniceres en una rueda de prensa en la que ha pedido el "máximo esfuerzo" para retener una inversión "necesaria" para Asturias en un momento "muy crítico".

Sobre la guerra jurídica que mantienen Santa Bárbara Sistemas e Indra a cuenta de la adjudicación de los programas de artillería a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Paniceres ha señalado que se trata de una "discusión entre empresas" que tendrán que resolver los tribunales de justicia. "Hay campo para todos, para crecer y convertir Asturias en el polo de la industria de defensa terrestre", ha defendido.