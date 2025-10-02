Paniceres considera que Puente está siendo "injusto" con el Principado y reclama un "diálogo sincero" sobre el Huerna

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha señalado este jueves la necesidad de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Gobierno asturiano activen una comisión bilateral para establecer un "diálogo sincero" encaminado a la supresión del peaje del Huerna, en la AP-66.

Paniceres, a preguntas de los periodistas tras reunirse con el PSOE en el parlamento asturiano, ha dicho que el departamento dirigido por Óscar Puente ha sido "injusto" con el Gobierno asturiano en referencia a las declaraciones ministeriales recogidas por los diarios regionales El Comercio y La Nueva España, en los que decía que el Ejecutivo asturiano estaba, con su posición a favor de la eliminación, alimentando el discurso del PP.

Paniceres ha criticado el tono del Ministerio y ha defendido la posición de Asturias. "Yo creo que no ha sido justo por parte del Ministerio utilizar ese tono por una reivindicación que es justa", ha señalado, subrayando la unidad de los asturianos en la reclamación de acabar con el peaje en la AP-66, autopista que conecta Asturias con León.

Así, el representante de la Cámara de Comercio ha hecho un llamamiento al diálogo y ha pedido reactivar la comisión entre el Estado y la comunidad autónoma. "Queremos hacer un llamamiento a que ese diálogo entre el gobierno y la comunidad autónoma se acelere", ha manifestado, insistiendo en la necesidad de buscar "mecanismos" para bonificar el peaje.

Paniceres ha destacado la importancia de mantener una posición firme en defensa de los intereses de Asturias. "Nosotros tenemos una hoja de ruta marcada en el consenso de todas las entidades públicas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales", ha explicado, rechazando "declaraciones incendiarias" que no ayudan a resolver el conflicto.

Finalmente, ha criticado el agravio comparativo con otras zonas de España, señalando que "el Noroeste está penalizado frente a otras zonas", y ha recordado que se han rescatado otras autopistas. Tampoco considera que esta sea una cuestión que pueda vincularse con la aprobación de los presupuestos general es del Estado. "Todos los días estamos viendo decisiones económicas por parte del Gobierno, y no hay presupuestos desde hace mucho tiempo", ha recordado.