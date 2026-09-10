El Parlamento asturiano pide ancho europeo para la red ferroviaria asturiana

Pleno de la Junta General - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha aprobado este jueves por unanimidad una proposición no de ley presentada por el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, sobre el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, por la que pide el ancho europeo para la red de vías ferroviarias asturianas.

En concreto, el texto aprobado pide al Gobierno asturiano que requiera al Ejecutivo central para que rectifique la posición trasladada a la Comisión Europea en relación con la migración al ancho estándar europeo y garantice su implantación en el eje León-Oviedo-Gijón, asegurando la plena interoperabilidad ferroviaria de Asturias y su integración efectiva en el corredor atlántico de la Red Transeuropea de Transporte, adecuando las actuaciones previstas a los requisitos exigibles por su pertenencia a la red básica.

También pide el Parlamento asturiano la publicación del estudio de viabilidad remitido a la Comisión Europea, así como los informes técnicos y económicos que sustentan la decisión de descartar la implantación del ancho estándar europeo en Asturias y los criterios utilizados para adoptar dicha decisión.

En tercer lugar, se solicita al Principado que trasladae a la Comisión Europea la posible vulneración de la normativa comunitaria derivada de la planificación ferroviaria prevista para el eje Pola de Lena-Oviedo-Gijón y defender ante las instituciones europeas el cumplimiento de los requisitos exigibles por su pertenencia a la red básica del corredor atlántico.

INICIATIVAS RECHAZADAS

En la sesión plenaria de este jueves también se han debatido otras dos iniciativas que han terminado siendo rechazadas. Por un lado, ha decaído la proposición no de ley del Vox sobre la exclusión del acceso a la vivienda protegida y a los programas públicos de alquiler de aquellas personas que hayan sido objeto de desahucio, resolución contractual o incurrido en incumplimientos graves imputables a su propia conducta y sobre la no renovación de resolución de los contratos de vivienda protegida o pública cuando incurran en infracciones de sus obligaciones contractuales o de las normas de convivencia.

Tampoco ha sido aprobada una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre el diseño de una línea de ayudas a las embarcaciones y tripulaciones asturianas de artes distintas al cerco y al arrastre afectadas por la disminución de capturas de xarda (caballa).