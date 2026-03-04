El Parlamento asturiano pide la creación de un portal de vivienda de Asturias

Votación en la JGPA - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos que sustentan al Gobierno asturiano, PSOE y Convocatoria IU-Más País-IAS, han permitido con sus votos que fuera aprobada una moción de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé que solicita al Ejecutivo la creación, en colaboración con los ayuntamientos y el Gobierno central, de un portal de vivienda de Asturias como lugar de referencia que aúne los recursos disponibles a nivel municipal, autonómico y estatal y que sea accesible para toda la ciudadanía.

El texto aprobado, que fue objeto de diferentes enmiendas por parte de Convocatoria, cuenta también con otros puntos y ha registrado los mismos apoyos.

Así, se solicita al Principado un estudio y publicación de datos actualizados que incluya la demanda de vivienda de promoción pública, múmero de viviendas con adjudicación por emergencia social y por urgencia social y denegaciones de vivienda por urgencia o emergencia y motivo.

También se reclama el impulso, en colaboración con las administraciones locales, la puesta en marcha de una estructura de apoyo a las oficinas municipales de vivienda que les permita seguir desarrollando, con mayores recursos humanos y materiales la valoración de la situación individual de cada persona, la información actualizada relativa a recursos en materia de vivienda y el acompañamiento en la tramitación.

Igualmente ha salido adelante el punto relativo a la creación, en el marco de la futura ley de vivienda de Asturias de un Observatorio de Vivienda integrada por representantes de las consejerías competentes en materia de vivienda, derechos sociales, salud y justicia, ayuntamientos, entidades sociales y otros servicios u organismos implicados; la agilización de la disposición de las VPP pendientes de reparación; y la renovación e incorporación al parque público autonómico de viviendas de aquellas disponibles adscritas al Ministerio de Vivienda, de titularidad de Patrimonio del Estado u otros departamentos ministeriales, y de las gestionadas por entidades públicas estatales o sociedades mercantiles estatales.

ALQUILÁMOSTE

Sin embargo, el punto relativo al programa Alquilámoste que impulsa el Gobierno ha sido rechazado por todos los grupos de la Cámara y Tomé se ha quedado sola en su defensa.

La diputada del Grupo Mixto pedía la ampliación del programa permitiendo en sus requisitos que las personas con ingresos no contributivos o de empleos precarios inestables que no llegan al mínimo de ingresos actualmente exigible puedan optar a alquileres accesibles. Desde Convocatoria, formación que ostenta la Consejería de ese ramo han recordado que el objetivo del Alquilámoste no es el de atender a personas en situación de vulnerabilidad, dado que para eso ya existen otros instrumentos.

En su intervención, Covadonga Tomé ha defendido sus propuestas ante el fin del escudo antidesahucios estatal, que ha advertido podría desencadenar un "tsunami" de desahucios. Tomé ha responsabilizado directamente al PP y Vox de esta situación .

El diputado del PSOE José Ramón García ha anunciado su voto favorable a la mayoría de las iniciativas, si bien ha considerado que la moción es "innecesaria", porque esas propuestas bien podían ser incluidas en el debate sobre la ley de Vivienda que actualmente se encuentra en fase de tramitación en Asturias.

Tanto PP como Vox y el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto han votado en contra de todos los puntos de la moción. José Cuervas-Mons ha dicho que el discurso de Tomé es "rancio" y corresponde a la "izquierda barata" que dice preocuparse por la pobreza y llamar especuladores al resto.

Javier Jové (Vox) ha dicho que el texto está plagado de "ocurrencias izquierdosas" que no solucionan el problema de la vivienda y ha añadido que resulta llamativo que "quienes han generado el problema venga ahora a proponer recetas". Por último, el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha dicho que las "recetas" que plantea Tomé "no van en la dirección correcta".