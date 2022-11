El Parlamento asturiano rechaza la propuesta de Podemos e IU para declararse contrario a espectáculos taurinos

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha declinado este jueves expresar su posición contraria a los espectáculos taurinos en general y a su mantenimiento en Asturias en particular al considerar que son una cruel expresión de maltrato animal que no puede justificarse por sus discutibles valores artísticos y culturales tal y como solicitaba IU y Podemos.

El PSOE ha optado por abstenerse mientras que los grupos de la derecha PP, Ciudadanos, Foro, Vox y Grupo Mixto han votado en contra al final de la sesión.

Así mismo la Junta General del Principado de Asturias ha rechazado instar al Consejo de Gobierno a dirigirse al Gobierno de la nación a fin de que impulse la derogación de la Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, para permitir que nuestra

Comunidad Autónoma pueda legislar la prohibición de los espectáculos taurinos en todo el territorio de la Comunidad Autónoma.

El diputado de Podemos, Rafael Palacios ha defendido la iniciativa de conjunta de su grupo con IU y ha recordado que actualmente sólo el dopaje institucional mantiene en pie la tauromaquia, un dopaje basado en una serie de "mitos y mentiras que no por repetidos dejan de ser ridículos, argumentos pueriles y autoparódicos".

Ha manifestado que la tendencia contraria a la tauromaquia es "difícilmente irreversible" porque la sociedad rechaza cada vez en mayor medida un divertimento basado en la tortura.

En la misma línea la portavoz de IU, Ángela Vallina, ha indicado que esta tradición no tiene arraigo en buena parte de España y "mal que pese a algunos el de peso de los toros es cada vez más residual en Asturias".

Desde el grupo parlamentario socialista, la diputada Lidia Fernández ha considerado esta propuesta "una segunda parte de la presentada previamente en la que pedían prohibir la participación de menores en festejos taurinos" y por lo tanto si consideraban que la misma requería un debate más amplio, la defendida en esta sesión lo requiere aún más.

Además Fernández ha considerado que el Congreso de los Diputados debería ser el escenario del debate de esta propuesta de modificación de ley, por lo que han optado por abstenerse.

La diputada del PP, Gloria García ha vuelto a poner de manifiesto la postura de su grupo contraria a "prohibir por prohibir, proque cuando una cosa no gusta se opta por no hacerla" y ha lamentado la "demagogia" y "sectarismo" de los proponentes. "En el fondo de todo esto básicamente estamos hablando de libertad", ha añadido.

El diputado de Ciudadanos, Sergio García, ha criticado el "prohibicionismo" al que recurren los grupos proponentes y ha defendido el "derecho a libertad de los asturianos de decidir lo que quieren hacer o no".

"Yo creo que en Asturias no hay cultura de toros y el tiempo irá haciendo que los espectáculos que no sean rentables dejen de hacerse, pero no por eso defendemos el hecho de prohibir", ha manifestado García.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha manifestado respetar la posición de los grupos proponentes y ha añadido que a juzgar por la situación actual "no parece que en Asturias vaya haber muchos espectáculos taurinos en los próximos años". En este sentido ha añadido que se oponen a destinar dinero público a subvencionar corridas de toros, pero no se suman al intento de prohibición de las mismas.

El portavoz de Vox, Ignacio Blanco ha hecho una ardua defensa de la tauromaquia y ha lamentado "la obsesión de Podemos e IU por hacer perder el tiempo en el Parlamento. Blanco ha criticado que los grupos proponentes opten por "atentar contra la libertad" y ha considerado de "muy atrevido criticar la tauromaquia sin conocerla", asegurando además que "cada vez más gente joven se está aficionando a la misma".

Desde el Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, la proposición de Podemos e IU "no va de toros" sino que va de "la libertad del aquí y el ahora". "Si no hay arraigo los toros se caerán por su propio peso", ha dicho el diputado que ha añadido que "prohibir los toros en el momento actual polariza el debate político".